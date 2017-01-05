Matej Mitrovic'in menajeri Beşiktaş'a Mario Mandzukic'i önerdi

05 Ocak 2017 11:23

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'dan beklenen verimi alamadığı için devre arasında golcü transfer etmek için düğmeye bastı. Antalyaspor'da forma giyen dünya yıldızı Samuel Eto'o ile uzun süredir dirsek temasından olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor'un işi yokuşa sürmesiyle çıkmaza girdi. Alternatif isimlere yönelmeye başlayan Beşiktaş'ta dün sürpriz bir gelişme yaşandı.

Hırvatistan'ın Rijeka takımından transfer edilen 23 yaşındaki stoper Matej Mitrovic dün menajeriyle birlikte İstanbul'a geldi. Oyuncunun menajeri eski Hırvat futbolcu Ivan Cvjetkovic, yöneticilerle görüşme yaptı ve Kartal'ın golcü transfer etmek istediğini öğrendi. Juventus'ta oynayan Mario Mandzukic'in de menajerliğini yapan Cvjetkovic, İtalya'da mutsuz olan 30 yaşındaki golcüyü istenmesi halinde Beşiktaş'a getirebileceğini söyledi.

Kiralık formülü

Wolfsburg, Bayern Münih, Atletico Madrid ve son olarak Juventus forması giyen Mario Mandzukic önerisine sıcak bakan Beşiktaş yönetiminin Mitrovic ile birlikte bugün Antalya'ya gidecek olan menajer Ivan Cvjetkovic ile masaya oturacağı öğrenildi. Bonservisi oldukça yüksek olan oyuncuya Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralık teklifi yapacağı söylendi.

Mario Mandzukic kimdir?

30 yaşındaki golcü 71 kez Hırvatistan Milli Takımı'nda görev yapan oyuncu 27 gol attı. Bu sezon Juventus formasıyla 21 maçta 5 gol, 2 asist yaptı. Kariyer patlamasını Bundesliga'da yapan Hırvat golcü Wolfsburg, Bayern Münih, Atletico Madrid ve son olarak Juventus'ta forma giyiyor. 2015 yaz transfer döneminde 19 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'ten Juventus'a transfer oldu.