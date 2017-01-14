14 Ocak 2017, Cumartesi
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Mas'ın menajeri coştu, Guido Carrillo'yu önerdi

Emmanuel Mas'ın menajeri Luca Vittorini, Monaco'nun Arjantinli golcüsü Guido Carrillo'yu Trabzonspor'a önerdi.


14 Ocak 2017 16:22

Trabzonspor'a Emmanuel Mas'ı getiren aynı zamanda yedek kaleci Esteban'ın da menajerliğini yapan İtalyan avukat Luca Vittorini'den sürpriz bir teklif geldi...

Bordo-mavili ekibin şartlarını zorlaması durumunda Monaco'da Radamel Falcao'nun yedeği olan Guido Carillo'yu Trabzonspor'a getirebileceğini iletti. Sürekli forma giyememesine rağmen ilk yarıda 7 gol atan Carillo'yu kiralama konusunda Monaco ile görüşmelerde aracılık yapabileceğini söyledi. İtalyan avukat ayrıca adı Galatasaray'la da anılan Panathinakoslu Victor Ibarbo, Angersli Famara Diedhiou ve Nacional'den Miguel Borja'yı da getirebileceğini iletti.

Guido Carrillo kimdir?

2015 yaz transfer döneminde Estudinates'ten 9 milyon Euro'ya Monaco'ya transfer oldu. Bu sezon 25 resmi maçta 7 gol, 4 asist yaptı. Falcao'nun yedeği olduğu için maçlara genelde sonradan giriyor ve 90 dakika forma giyme şansı çoğu maçta bulamadı. 1.91 boyunda 25 yaşındaki oyuncu özellikle hava toplarında çok etkili.

 

Kaynak: Fotospor

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Mas'ın menajeri coştu, Guido Carrillo'yu önerdi


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