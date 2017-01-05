05 Ocak 2017, Perşembe
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Mas: Messi ile oynamaktan zevk alıyorum

Trabzonspor’un yeni transferleri Emmanuel Mas ve Joao Perreira, kendilerini bordo-mavili kulübe bağlayan imzayı attı.


05 Ocak 2017 11:56


Transfer döneminin açılmasının ardından takıma takviyelere başlayan Trabzonspor’da Arjantinli oyuncu Emmanuel Mas ve Portekizli Joao Perreira ile sözleşme imzalandı. İki futbolcu için bugün imza töreni düzenlendi.

Çubukçu: “Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”

Trabzonspor Yöneticisi Ahmet Çubukçu, “Yeni transferlerimizi Trabzonspor’un eksik bölgelerine katmak istiyoruz. Gerçekten ara transfer herkesin bildiği gibi çok zor ve sonucu iyi olmasını beklediğimiz transferler oluyor. Eksik bölgelerin tamamlanması için ulusal takımlarında Arjantin Milli Takımı ve Portekiz Milli Takımı oyuncularını kadromuza katmış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu transferde kendilerinin de Trabzon’da oynamayı çok önemsediklerini belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Mas: “Çok mutlu bir şekilde buraya geldik”

Emmanuel Mas, transfer aşamasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Trabzonspor yönetimine de teşekkür ediyorum. Bana çok büyük öz güven verdiler. Buraya gelmeden önce ailemle konuştum ve artık Avrupa’da oynamak istiyordum. Trabzonspor’un gelen güzel teklifiyle de ailemle ortak karar vererek çok mutlu bir şekilde buraya geldik” ifadelerini kullandı.

Pereira: “Umarım hep beraber başarılı oluruz”

Trabzonspor’un Portekizli transferi Joao Perreira ise, "Gerçekten çok mutluyum. Trabzonspor gibi hedefleri olan bir kulübe geldim. Buraya gelmemde en büyük pay sahibi kulübün hedeflerinin olması. Kulübün başarısında emeği geçen herkese yardım etmek için buraya geldim. Umarım hep beraber başarılı oluruz. Oscar Cardozo olsun, ortak arkadaşlarımız olsun buraya gelirken sorular sordum. Trabzonspor’un büyük bir kulüp olduğunu öğrendim. Şehrin aileyle birlikte yaşanabileceği çok sakin ve huzurlu bir şehir olduğunu öğrendim ve buraya gelmeye karar verdim” dedi.

Mas: “Ataklara destek vermeye çalışıyorum”

Takımda rekabetçi bir ortam olacağını ifade eden Mas, “Bu rekabet de takım için daha iyi olacaktır. Birbirimize daha fazla mücadele ederek takımı öne çıkarırız. Ben aslında defansif pozisyondayım ama atak yapmayı seviyorum. Ama tabi ki milli takımda da olduğu gibi defans da yapıyorum. Aynı zamanda sürpriz çıkışlarda ataklara destek vermeye çalışıyorum” diye konuştu.

Çubukçu: “Scout ekibinde değişikliğe gidildi”

Bordo-mavili takımın yöneticisi Ahmet Çubukçu, sezon başında bir scout ekibiyle transferler yaptıklarını hatırlatarak, “Toplam 7 transfer yaptık ve bunlardan çok katkısı olanların sayısı fazla değil. Ama bu dönem içerisinde Trabzonspor’a katkı sağlamasalar da, çok iyi bir sonuç çıkaramadık. Teknik Direktörümüz de bu konu hakkında konuşmuştu. Scout ekibinde değişikliğe gidildi. Trabzonspor’un içerisinde daha önce de oynamış oyunculara da bu oyuncuları izlettik. Defalarca hocamız ve yardımcıları tarafından da izlendiler. Biz futbolcuları canlı olarak izleyerek almayı planladık. Trabzonspor’un futbol akıllarından ağabeylerimize de bu futbolcuları izlettik. Sistemimiz bu şekilde. Amacımız Trabzonspor’u üst sıralara tırmandırmaktır” dedi.

Mas: "Messi ile oynamaktan zevk alıyorum"

Messi’yle oynamanın rüya gibi olduğunu ifade eden Mas, “Onunla oynamaktan zevk alıyorum. Messi karakteri de çok düzgün bir insan. Messi-Maradona sorusuna cevap veremeyeceğim ancak Messi benim için her zaman daha ön planda olacaktır” açıklamalarında bulundu.
Ahmet Çubukçu, 2 ya da 3 transfer daha yapacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Etiket: emanuel mas, joa pereira



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