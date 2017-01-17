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Martin Caceres, Trabzonspor'da

Trabzonspor, Martin Caceres transferinde mutlu sona ulaştı.


17 Ocak 2017 21:22

Trabzonspor, Martin Caceres transferinde mutlu sona ulaştı.

Adı Galatasaray ile de anılan Uruguaylı stoper kendisini 2.5 yıllığına Trabzonspor'lu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Trabzonspor'un yakın zamanda Martin Caceres transferini KAP'a bildirmesi bekleniyor.

Martin Caceres kimdir?

29 yaşındaki Martin Caceres, Juventus'tan ayrıldıktan sonra kulüp bulamadı. Yaklaşık 6 aydır bir takımla anlaşamayan Caceres, kariyerinde büyük takımların formasını giydi.

Defensor takımının altyapısında yetişen Martin Caceres, daha sonra Huelva, Villarreal, Barcelona, Juventus, Sevilla gibi takımlarda forma giydi.

Martin Caceres, kariyerinde 224 maça çıkarken, 12 gol atıp, 12 asist gerçekleştirdi.

1987 doğumlu olan Martin Caceres'in boşta olmasına rağmen transfermarkt değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: martin caceres, trabzonspor


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