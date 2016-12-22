22 Aralık 2016 00:32

Galatasaray'ın teklifte bulunduğu bonservisi elinde bulunan Martin Caceres bir süredir Brezilya'nın Cruzeiro takımıyla temas halinde.

Uruguaylı oyuncu Martin Caceres, Brezilya ekibinden ayda 600 bin Real yaklaşık 150 bin Euro talep etti.

Martin Caceres'in yılda 2 milyon Euro'luk bu talebi Cruzeiro'ya çok yüksek gelirken, Muslera'yla menajeri aynı olan Uruguaylı stoper aynı rakamı Galatasaray'dan da talep etti.

Uzun süredir sakatlığı yüzünden sahalardan uzak kalan Caceres için 3 yılda 6 milyon Euro gibi bir maliyetin ortaya çıkması yönetimin kafasını karıştırmış durumda.

Martin Caceres kimdir?

29 yaşındaki Martin Caceres, Juventus'tan ayrıldıktan sonra kulüp bulamadı. Yaklaşık 6 aydır bir takımla anlaşamayan Caceres, kariyerinde büyük takımların formasını giydi.

Defensor takımının altyapısında yetişen Martin Caceres, daha sonra Huelva, Villarreal, Barcelona, Juventus, Sevilla gibi takımlarda forma giydi.

Martin Caceres, kariyerinde 224 maça çıkarken, 12 gol atıp, 12 asist gerçekleştirdi.

1987 doğumlu olan Martin Caceres'in boşta olmasına rağmen transfermarkt değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Salvatore Bocchetti sakatlandı

Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in en fazla istediği isim olan Salvatore Bocchetti sakatlandı.

Spartak Moskova'da forma giyen İtalyan oyuncunun yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Spartak ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salvatore Bocchetti için Galatasaray'ın teklifini geri çektiği de bildirildi.

İkinci stopere şimdilik Koray freni

Öte yandan Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in Serdar Aziz'n sakatlı sonrasında yönetime verdiği ''bir değil iki stoper istiyorum'' raporu ''şimdilik'' geri döndü...

Levent Nazifoğlu ile Riekerink arasında yapılan görüşmede Koray Günther ismi gündeme geldi. Devre arası kampına yetişmesi beklenen Koray'ın göstereceği performansın durumuna göre ikinci bir stoperin transfer edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Martin Caceres kariyerinde sakatlıklarla boğuştu

Uruguaylı stoper Martin Caceres, kariyerinde birçok kez önemli sakatlıklar yaşadı. En ağır sakatlığını ilk olarak 2014-2015 sezonunda uyluk yaralanmasıyla yaşayan Martin Caceres, bu süreçte 70 gün sahalardan uzak kaldı.

Martin Caceres daha sonra ise yine 2014-2015 sezonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle 85 gün formadan uzak kaldı. Bu süreçte tam 21 maç kaçırdı.

Martin Caceres'in son ağır sakatlığı ise aşil tendonundan. 2016 yılının başlarında aşil tendonunda yırtık oluşan Martin Caceres, o günden sonra bir kulüp takımında forma giymedi.

Juventus'ta Martin Caceres'in yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle kendisiyle sözleşme yenilememeyi tercih etti.