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Marsilya taraftarından Didier Drogba'ya çok büyük tepki

Montreal Impact ile sözleşmesi biten ve takım arayan dünya futbolunun en önemli isimlerinden Didier Drogba'ya eski bir dosttan beklenmeyen bir tepki geldi.


15 Ocak 2017 23:55

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da yöneticiler, kulübün eski futbolcusu Didier Drogba konusunda kararsızlıklarını sürdürürken, ünlü futbolcuya Marsilya taraftarı beklemediği bir tepki gösterdi.

"Ağlama ve Çin'e dön!"

Marsilya'nın Ligue 1'de Monaco'yu ağırladığı mücadele öncesi Veledrome Stadı'nda pankart açan taraftarlar 38 yaşındaki yıldıza "Drogba, artık Marsilya'yı sevdiğini söylemeyi bırak! Bizim hayatımız boyu elde edemeyeceğimiz parayı sen 1 ayda kazanıyorsun. Ağlama ve Çin'e dön!" mesajını gönderdi.

"Yarı fiyatına oynamam" demişti!

Drogba, daha önce birçok kez yaptığı açıklamalarda, Marsilya'yı çok sevdiğini ancak futbolculuğunun yöneticiler tarafından suistimal edildiğini ve emek verdiği bir yerde yarı fiyatına oynayamayacağını belirtmişti.

Marsilya, Fransa'da göçmenlerin en çok nüfusa sahip olduğu, işsizlik ve fakirliğin yoğun olarak görüldüğü şehir olarak biliniyor.

Etiket: marsilya, drogba


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