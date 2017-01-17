17 Ocak 2017, Salı
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Mario Gomez'in idolü olan Fenerbahçeli isim

Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez The Players Tribune için kaleme aldığı yazıda Türkiye günlerini anlattı ve çocukluk idolünün Jay Jay Okocha olduğunu açıkladı.


17 Ocak 2017 21:00

Beşiktaş'ta forma giydiği bir sezonda takımının kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi hâline gelen Mario Gomez, kariyerini The Players Tribune için kaleme aldı.

''Beşiktaş'ta ihtiyacım olan zıplamayı ve başlangıcı yaptım''

Fiorentina'da geçirdiği iki sezonda geçirdiği sakatlıklarla kariyerinin bitme noktasına geldiğini ifade eden Gomez, Beşiktaş serüvenini böyle anlattı;

''Fiorentina'daki her şeyi unutmak istedim ve Türkiye'ye gittim. Türk taraftarlarla ilgili öğrendiğim şey; bu dünyada kulüpleri için var oluyorlar. Her hafta kulüpleri için yaşıyorlar. Orada olmak ve onların önünde oynamak inanılmaz bir deneyimdi. Ama insanlar yine de oraya niye gittiğimi anlamadı. Beşiktaş için oynamayı Euro 2016 ve bir şampiyonluk için şans olarak gördüm. Çoğu insan bu transferi kariyerimin sonu olarak algıladı ama ihtiyacım olan zıplamayı ve başlangıcı yaptım. Hayatın sahadaki oyununuzu etkilediğini düşünürüm ve İstanbul'daki hayat beni ileriye götürdü. Bu enerjiyi kullandım ve lig şampiyonluğunu kazandık. Sonunda bir futbolcu olarak yeniden mutluydum. Gol kralıydım ve Beşiktaş yedi yıl sonra lig şampiyonu oldu.

Futbol oynadığım sürece farklı kültürleri deneyimlemek ve seyahat etmek istedim. Türkiye'de yaşamak Almanya'daki ailemden uzak olduğum anlamına geliyordu. Haberleri okuyabilmelerine rağmen onları arıyor ve iyi olduğumuzu söylüyordum, ancak endişelerinin asla geçmediğini söyleyebilirim. Eve dönme zamanıydı.''

''O andan itibaren Jay-Jay gibi oynamayı hayal ettim''

Çocukluk yıllarına dair anılarını da anlatan 31 yaşındaki futbolcu, idolünün bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Jay Jay Okocha olduğunu açıkladı. 7-8 yaşlarında babasını dışarıya çıkmak için çağırdığını söyleyen Gomez, babasının televizyonu göstererek Frankfurt formalı futbolcuyu gösterdiğini söyledi.

''Topu rakip kaleci etrafında sürüyordu, sonrasında savunmacının etrafında, sonra diğer savunmacının. Golü en kolay şekilde atana kadar onlarla sadece oynuyordu. Babam onun gibi kimsenin olmadığını söyledi. O andan itibaren Jay-Jay gibi oynamayı hayal ettim, benim idolümdü. Topu sürüş şekli bir sanatçı gibiydi. Topla hayal edemeyeceğim şeyler yapıyordu. O golü gördükten sonra babamla her pazar günü maç özetlerini izlemeye başladım.'' diyerek Bundesliga izlemeye Okocha sayesinde başladığını belirtti.

Etiket: mario gomez, wolfsburg


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