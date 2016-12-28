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Mario Gomez'in dev planı!

31 yaşındaki santrfor, siyah-beyazlı yetkililere Wolfsburg’da hayâl kırıklığı yaşadığını ancak devre arasında dönemeyeceğini iletti. Buna karşın “Kontratımda özel bir madde var. Sezon sonunda Şampiyonlar Ligi vizesi alamazsak takımdan bedelsiz ayrılabiliyorum” bilgisini verdi ve ekledi: Terörden kişisel korkum yok ama ailem endişeleniyor. Sezon sonu gelince yeniden konuşalım.


28 Aralık 2016 10:13


Beşiktaş'ta 2015-16 sezonunu kiralık olarak geçiren ve sadece ligde attığı 26 golle kral olurken kariyerini de yeniden ayağa kaldırıp Alman Milli Takımı’na tekrar seçilme başarısı gösteren Mario Gomez, EURO 2016 sonrası, yaşanan terör olaylarını gerekçe gösterip siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırma kararı alıp ülkesinin Wolfsburg takımına transfer olmuştu.

Buna karşın yeni takımında, Beşiktaş’ta ulaştığı çizginin çok gerisinde kalan ve Bundesliga’da neredeyse kümede kalma mücadelesi verme durumuna gelen Gomez, Kara Kartal’da fırtına gibi estiği parlak günlerini ciddi anlamda özledi.

31 yaşındaki yıldızın yaklaşık 1 ay önce siyah-beyazlı yetkililerle bir araya geldiği öğrenildi. Yenilen yemekte Gomez adeta içini dökerken aldığı karardan da pişmanlık duyduğunu ifade etti. Bu yemekte kendisine “Devre arasında Beşiktaş’a dönmeyi düşünür müsün?” sorusu yöneltilirken Gomez ise şu cevabı verdi:

Açık konuşmak gerekirse Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Wolfsburg’da beklediğimi bulamadım. Çok daha yüksek hedefler için mücadele edeceğimizi düşüyordum ancak şu an orta sıralardayız ve bu durum benim için hayâl kırıklığı oldu. Diğer taraftan Beşiktaş’ı da takip ediyorum. Gol bulmakta zorlandıkları ortada. Ben yeniden Beşiktaş’ta oynamayı isterim. Fakat bu devre arasında olamaz. Çünkü Wolfsburg’a bir söz verdim. Sezon ortasında ayrılmam yanlış olur. En azından 1 sezonu burada tamamlamalıyım. Sezon bittiğinde ise her şey olabilir.

Ayrıca sözleşmemde özel bir madde bulunuyor. Ben  her zaman üst düzeyde oynamak istiyorum ve bu nedenle eğer Şampiyonlar Ligi vizesi alamazsak sezon sonunda bedelsiz şekilde takımdan ayrılma hakkım bulunuyor. Terör konusuna gelirsek, bu konuda benim kişisel bir korkum yok. Ancak ailem çok endişeleniyor. Beşiktaş’tan ayrılma kararı alırken onların bu konudaki çekincelerini göz ardı edemezdim. Dediğim gibi Beşiktaş’a devre arasında dönemem ama sezon sonunda bu konuyu yeniden görüşmek isterim.

Kaynak: Sampiy10

Etiket: Mario Gomez, Beşiktaş



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