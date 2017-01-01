02 Ocak 2017, Pazartesi
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Manoel'in menajeri Galatasaray'ı doğruladı

Beşiktaş'ın gündeminde olan Manoel'e talip olan Galatasaray'ın bu ilgisini oyuncunun menajeri de doğruladı.


01 Ocak 2017 09:44


Şenol Güneş'in veto etmesi ve Galatasaray'ın devreye girmesiyle Manoel işi daha da kızışmaya başladı.

Manoel'in menajeri Neco Cime yaptığı açıklamada, ''Biliyorum bir talep var. Ama görüyorum ki basının çok daha büyük bir ilgisi var. Şimdilik sadece bunu söyleyebilirim'' diyerek kafaları daha da karıştırdı.

Manoel Messias kimdir?

2 sezondur Brezilya'nın köklü kulüplerinden Cruzeiro'da forması giyen Messias Silva Carvalho, bu sezon Brezilya liginde 16 maçta forma giydi. 2014 yılında Cruzeiro'ya transfer olan  Manoel Messias, Cruzeiro'da 65 maçta giydi ve 3 gollük bir performans sergiledi. Manoel Messias, henüz Brezilya A Milli Takımı'nda forma giyemedi. Manoel Messias'ın güncel bonservis bedelinin 4.5 milyon Euro civarında.

Kaynak: UOL

Etiket: manoel, galatasaray



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