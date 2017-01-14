14 Ocak 2017, Cumartesi
> TFF 1. Lig > Manisa'da gollü beraberlik

Manisa'da gollü beraberlik

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Manisaspor sahasında ağırladığı Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.


14 Ocak 2017 20:31

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Manisaspor sahasında ağırladığı Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

33. dakikada Savaş’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Mikic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

37. dakikada hızlı gelişen Boluspor atağında Guido’nun pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Poepon’un şutunda meşin yuvarlak kaleci İsmail’de kaldı.

39. dakikada Guido’nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topa gelişine vuran Musa Sinan’ın şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğine de çarparak filelerle buluştu. 0-1

41. dakikada savunmanın arkasına sarkan Poepon’un kalesini terk eden İsmail’i geçip sağ kanattan içeriye doğru ortaladığı topa iyi yükselen Emre Kılınç’ın kafa vuruşunda boş kaleye giden meşin yuvarlağa son anda Manisaspor savunması ayak koyarak, mutlak golü önledi.

69. dakikada Manisaspor atağında İsmail Haktan’ın sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde yatarak vuran Bahattin’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

72. dakikada Umut’un ara pasıyla Boluspor savunmasının arkasına sarkan Ozan’ın ceza sahası içerisinde kaleci Soner’i de geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

76. dakikada Boluspor atağında Manisaspor kalecisi İsmail’in Musa Sinan’a ceza sahası içerisinde yaptığı faul sonrası hakem Serkan Tokat penaltı kararı verdi.

77. dakikada Poepon’un kullandığı penaltı atışında kaleci İsmail, sağına atılan topa iyi uzanarak gol olmasını önledi.

90+1. dakikada Mertan Caner'in sol kanattan yerden pasında Bahattin'in altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra yaptığı rövaşata vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.

90+2. dakikada Musa Sinan'ın ceza sahasının sağından kullandığı serbest vuruşta Alim'in penaltı noktasının hemen yanından gelişine şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Tokat xx, Oğuz Terzi xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Manisaspor: İsmail xx, Sercan xx, Dimov xx, Ümit Yasin xx, Emre Öztürk xx, Hakan Turan x (Umut Gündoğan dk. 56 xx), Ozan xxx (Mertan Caner dk. 86 ?), Savaş xx (İsmail Haktan dk. 67 xx), Gökhan xx, Metin xx, Bahattin xxx
Yedekler: Yağızcan, Gökdeniz, Nuri, Ömer
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Boluspor: Soner xx, Alim xxx, Necati xx, Furkan xx, Cengiz Umut x, Emre Kılınç xx, Guido xx (Vrede dk. 56 x), Abdulkadir x (Kadir dk. 66 x), Murat x (Yusuf Emre dk. 78 x), Musa Sinan xxx, Poepon xx
Yedekler: Erdi, Fatih Nurullah, Hakan Arslan, Burak
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Musa Sinan (dk. 39), Alim (dk. 90+2) (Boluspor), Bahattin (dk. 69), Ozan (dk. 72) (Manisaspor)
Sarı kartlar: Guido, Poepon, Murat (Boluspor), Ümit Yasin, İsmail Haktan (Manisaspor)

Kaynak: İHA

Etiket: boluspor, manisaspor


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Sabri 5 yıl sonra attı! Podolski böyle tebrik etti

Sabri 5 yıl sonra attı! Podolski böyle tebrik etti

Galatasaray altın buldu

Galatasaray altın buldu

Sneijder, Karabükspor maçında yok

Sneijder, Karabükspor maçında yok

Rıdvan Dilmen: Galatasaray'a hız lazım

Rıdvan Dilmen: Galatasaray'a hız lazım


Jose Sosa bombası
Ersan, Beşiktaş'a dönmek için 1 milyon Euro'dan vazgeçti
Chedjou'dan şok istek!.. '1.5 milyon Euro...'
Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı
Fenerbahçe-Adanaspor maçı hangi kanalda saat kaçta?
Abdurrahim Albayrak: “Görev verilirse her zaman buradayım”

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Sabri 5 yıl sonra attı! Podolski böyle tebrik e...


EN ÇOK OKUNANLAR
Fikret Orman'dan bir kez daha şahsi transfer... bu kez Necid Fikret Orman'dan bir kez daha şahsi transfer... bu kez Necid - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan sürpriz hamle. Bursaspo...
Fenerbahçe'ye 10 numara için Jens Toornstra önerildi Fenerbahçe'ye 10 numara için Jens Toornstra önerildi - Mehmet Ekici transferi arapsaçına dönen Fenerbahçe'de hed...
Tolgay Arslan'ın menajeri Fenerbahçe ile görüştü Tolgay Arslan'ın menajeri Fenerbahçe ile görüştü - Robin van Persie ve Jeremain Lens'in de menajerliğini yap...
Rodallega transferinde flaş gelişme Rodallega transferinde flaş gelişme - Trabzonspor, Hugo Rodallega'yı istiyor...
Olcay'ın gidişine şok yorum! Olcay'ın gidişine şok yorum! - Beşiktaş'ta Olcay'sız yapılan ilk idmanda ve yenilen ilk ...
Cacares göz korkuttu, hedef Rhodolfo Cacares göz korkuttu, hedef Rhodolfo - Martin Caceres için bizzat Başkan Muharrem Usta'ya gelen ...
Olcay'dan Yanal'a: Ben Ekici'yi ikna ederim Olcay'dan Yanal'a: Ben Ekici'yi ikna ederim - Trabzonspor'un yeni transferi Olcay Şahan, Mehmet Ekici'n...
Mas'ın menajeri coştu, Guido Carrillo'yu önerdi Mas'ın menajeri coştu, Guido Carrillo'yu önerdi - Emmanuel Mas'ın menajeri Luca Vittorini, Monaco'nun Arjan...
Van Der Wiel için çıldırtan teklif Van Der Wiel için çıldırtan teklif - Fenerbahçe'nin sezon başında 4 yıllık sözleşme imzaladığı...
Beşiktaş'ı karıştıran Jorge Jesus iddiaları Beşiktaş'ı karıştıran Jorge Jesus iddiaları - Bir süredir Şenol Güneş'in Fatih Terim'in yerine milli ta...