Mancini yeni sevgilisi ile tatilde

08 Ocak 2017 14:06

Mancini'nin yeni sevgilisi güzelliği ile plajda dikkat çekti. Mancini'nin yeni sevgilisinin Ilaria D'Amico olduğu iddia ediliyor. Ilaria D'Amico, İtalyan kaleci Buffon'un eski eşi. İkilinin bir oğlu var. Yeni çift tatilde bol bol selfie çekilmeyi ihmal etmedi.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, Karayipler'de tatil yapıyor. Roberto Mancini, İnter'den ayrıldıktan sonra çalışmadı. Galatasaray'ı da çalıştıran Mancini, atkısı ve karizmatik duruşu ile Galatasaray taraftarının sevdiği bir isim olmuştu.