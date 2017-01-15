Manchester United favori

75.653 kişi kapasiteli Old Trafford Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Michael Oliver yönetecek.
Son 10 yılda, Jose Mourinho ile Jürgen Klopp 6 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlardaJose Mourinho yönetimindeki takımlar 1 , Jürgen Klopp yönetimindeki takımlar3 galibiyet elde ederken 2 maçta beraberlikle sonuçlandı.
İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:
Manchester United 5, Liverpool 3 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
Manchester United 11 gol atarken, Liverpool 9 golle karşılık verdi.
6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
3 maçta karşılıklı gol olurken, 7 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
Manchester United 6 ve Liverpool 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.