Manchester United - Liverpool maçı hangi kanalda?

15 Ocak 2017 12:41

İngiltere Premier Lig'de 21. hafta mücadelesinde Manchester United ile Liverpool karşı karşıya gelecek.

Manchester United - Liverpool maçı saat 19.00'da başlayacak ve BeIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

75.653 kişi kapasiteli Old Trafford Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Michael Oliver yönetecek.

Bu maç öncesinde Manchester United 39 puan 12 averaj ile 6. sırada yer alıyor. Liverpool 44 puan 25 averaj ile 3. sırada bulunuyor.

Maç öncesi son bilgiler

İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:

Manchester United 5, Liverpool 3 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

Manchester United 11 gol atarken, Liverpool 9 golle karşılık verdi.

6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

3 maçta karşılıklı gol olurken, 7 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

Manchester United 6 ve Liverpool 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.