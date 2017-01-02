02 Ocak 2017 20:45

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, evinde Burnley'i ağırladı.

Fernandinho direkt kırmızı kart gördü

Etihad'da oynanan karşılaşmanın 32. dakikasında Fernandinho, direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İlk yarı golsüz eşitlikle son buldu.

Karşılaşmaya 10 kişi devam eden Manchester City, 58. dakikada Glichy ile 1-0 öne geçti. Bu golden üç dakika sonra sahne alan Sergio Agüero, farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Burnley forması giyen Ben Mee skoru belirledi

70'te Burnley forması giyen Ben Mee, farkı 1'e indirdi ve 90 dakikanın skorunu belirledi.

Manchester City, 10 kişi kaldığı karşılaşmada Burnley'i 2-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı ve puanını 42'ye yükseltti.