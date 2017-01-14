Malatya'dan gol sesi çıkmadı

Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Malatya İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmada Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 83. dakikasında Sivasspor'da Hakan Arslan kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor 31, Sivasspor 29 puana yükseldi.
Stat: Malatya İnönü
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Volkan Narinç, İlker Takpak
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Pereira (Dk. 72 Ahmet Aras), İrfan Başaran, Eren Tozlu, Azubuike, Sadık Çiftpınar, Diabang (Dk. 37 Mba), Murat Akça (Dk. 40 Yiğitcan Erdoğan)
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Yiğit İncedemir (Dk. 68 Kerim Avcı), Galip Güzel, Martires, İbrahim Öztürk, Ahmet Cebe, Burhan Eşer, Ergin Keleş (Dk. 58 Gekas), Hakan Arslan, Kelhar (Dk. 46 Hasan Hatipoğlu) Ziya Erdal
Kırmızı kart: Dk. 83 Hakan Arslan (Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Pereira, Dk. 54 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 45 Galip Güzel, Dk. 90 Kerim Avcı (Sivasspor)