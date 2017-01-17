17 Ocak 2017, Salı
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Maicon'da sınır 6 milyon Euro

Sao Paulo kulübü, Galatasaray’ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Maicon’dan kesinlikle zarar etmek istemiyor. Brezilya temsilcisi, 6 ay önce Porto’dan 6 milyon Euro’ya transfer ettiği Sambacı’yı, bu rakamın altında satmaya sıcak bakmazken, Sarı-Kırmızılılar tüm şartları zorluyor.


17 Ocak 2017 11:09

Domagoj Vida için Dinamo Kiev’in 10 milyon Euro’dan aşağı inmemesi nedeniyle rotayı Brezilya’ya çeviren Galatasaray, Sao Paulo’nun stoperi Maicon’u gözüne kestirmiş durumda. Menacerler vasıtasıyla görüşmeleri sürdüren Sarı-Kırmızılılar’ın, olumlu bir sinyal gelmesi durumunda Brezilya’ya çıkarma yapacağı öğrenildi. Ancak bir sorun var.

Sao Paulo, 28 yaşındaki savunmacıyı Temmuz ayında Porto’dan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı. Brezilya temsilcisi bu nedenle oyuncudan kesinlikle zarar etmek istemiyor. Doğal olarak bonservis bedelinde alt limitin 6 milyon Euro olarak belirlendiği bildirildi. Galatasaray cephesi ise bu alt limite bile razı görünüyor. Eğer Sao Paulo, 6 milyon Euro’ya ‘evet’ der ve taksitle ödemeyi kabul ederse, işin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Cim Bom için zorunlu transfer!

Ahmet Çalık’ı 2.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Galatasaray’da, Chedjou’nun gözden çıkarılması, Serdar Aziz’in sakatlığı, Semih Kaya’nın da son maçta olduğu gibi her an sakatlanmaya müsait yapısı, yabancı transferini zorunlu kılıyor. Maicon da hem 1.91’lik boyu hem de güçlü fiziği ve tecrübesiyle Galatasaray savunmasının ilacı olarak görülüyor. Bu nedenle yönetim tüm şartları zorlayıp bu işi bitirmeye çalışıyor.

Kaynak: Fanatik


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