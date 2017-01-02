Mahmut Aksu: Usta hayal kırıklığına uğrattı

02 Ocak 2017 17:26

"Usta ve ekibinin maddi sıkıntıları kalıcı çözümlerle halledeceğini, takımın da zaten kendi potansiyeliyle yol alacağını düşünüyorduk. Ancak hem saha içinde hem de dışında her şey kötü gidiyor. Sergilenen futbol kişiliksiz, amatörce hatalar yapılıyor. Üstüne bir de hakem hatasıyla kazandığımız puanlar var ki, en üzüncü olan da bu. Eskiden saha dışında prestij kaybettiğimizi söylüyorduk, şimdi de saha içinde prestij kaybediyoruz."

'İhanet gibi bir kadro'

"Muharrem Usta'nın futboldan anlamadığını biliyoruz. Bu ayıp ya da 'başkan olmaması gerekir' diyeceğimiz bir olay değil. Sadri Bey de (Şener) futboldan anlamadığını söyler ama anlayanlara sonsuz güven duyardı. Şimdi futboldan anlayan insanlar yönetimde kenarda tutuluyor, takımı ve işleri futboldan anlamayanlar yönetiyor. Bunun en basit örneği ortadaki kadrodur. Trabzonspor'un hedeflerinin böyle bir kadroya emanet edilmesi olacak iş değildir. Üstelik hiç de öyle 'sudan ucuz' bir kadro değil kurulan. En basiti, bu kadronun forvetinin Jun Suk ve Muhammet Demir ile iş göreceğini düşünmek akla-mantığa aykırıdır. Sahaya çıkan oyuncuların yüzde 80'i o formayı taşıyacak seviyenin altındadır. Bu kadroyu kurmakla ihanet etmek eşdeğerdir."

'Biraz da takdiri ilahi'

"Biz 20-25 milyon Euro arasında neredeyse tamamen sıfırdan bir kadro kurmuştuk. Bizi o kadro ve transferler için eleştirenler, daha sonra "Efsane kadroyu koruyamadınız" demeye başlamıştı. Yani camiamız malesef işini iyi yapanlarla kötü yapanları ayırt edemiyor. Bunun da sonucunda, biraz da takdiri ilahi diye bakıyorum başımıza böyle işler geliyor. Çok tesadüf olduğu kanaatinde değilim yani. Biz 3'ün 5'in hesabını yaptık dünya laf yedik, sonra milyonlarca borçlananlar kongrede alkışlanıyor."

'Yanal da yanlış yapıyor'

"Ersun Yanal benim tanıdığım, beğendiğim bir hocadır. Birlikte çalıştığımız dönemde, müthiş amatörce bir ruhla, mükemmel işlere imza attı. O zamanlarda biz de kendisine hep yardımcı olduk. Şimdi duyuyoruz, idman sahasına kimseyi istemiyor, Başkan Usta'dan başkasıyla muhatap olmuyor. Bir teknik direktör her istediğini yapan başkandan başkasını istemez doğal olarak. Bu ego da normal. Ancak buna yönetimlerin izin vermemesi, hele Trabzon'da hiç vermemesi lazım. Eğer Yanal'ın yanında işten anlayan, ona yardımcı olmak için çalışan kişiler olsa hocanın da bu duruma geleceğini sanmam."

'Her sonuç normalleşti'

"Trabzonspor'un İstanbul takımlarına yenilmesinin 'normal' olarak algılanması eminim benim gibi birçok Trabzonsporlu'nun ağrına gidiyordur. Yine kendi dönemimize döneceğim... Bizim berabere kaldığımız maçlarda verilen tepki şimdi 3-4 farklı yenilgilerde bile yok. O zamanın başarı yüklemesini camia kaldıramadı ve şimdi anlamsız bir tepkisizlik var."

'Aslında yetki verilmeliydi'

"Usta'nın son mali genel kuruldaki tavrı, abartılmış borç ve bütçelerle istediğini alma şekli kabul edilebilir değil. Normalde camianın başkanına böyle sıkıntılı bir dönemde istediği yetkileri vermesi lazım. Fakat Usta'nın tavır belirsizliği, net olmayışı, delegenin 'onay' vermemesine de yansıdı... "Akyazı'nın açılışında yaşananlar bile büyük skandal. Stadın ismine bile en küçük dahli olmayan Muharrem Usta, o gün protokole birkaç isim dışında yönetimini sokamamıştır. Bu ekibine karşı bir ayıptır. Sadri Bey (Şener) zamanında dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yedek üyelerin bile katılımıyla ziyaret edilmişti. Bunlar küçük ama önemli ayrıntılar."

'Hala her şey düzelebilir'

"Hep sorunları söyledik, çözüm de var... Usta'nın arkasında hem ciddi bir maddi potansiyel söz konusu, ki bu çok önemli. Örneğin açık söyleyeyim, son dönemlerde kulübe verilen desteğin ancak 40'ta 1'i bize sağlanmıştı. Çok şanslılar yani. Ayrıca Usta'nın yönetiminde hala iş yapacak, katkı sağlayacak çok isimler mevcut. Onları bu çarkın işine dahil etmeli. Futbol da, Trabzonspor'u yönetmek de dünyanın en zor işi değildir ama iyi konsantre olmak, yardımlaşmak gerekir. Kimsenin başka hesaplarının, planlarının olmaması gerekir."