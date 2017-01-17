17 Ocak 2017, Salı
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Mahkemeden Aziz Yıldırım'ın tapeleri için flaş karar!

Mahkeme, şike kumpasının sızdırılan telefon kayıtlarıyla ilgili,”Tapelerin servis edilmesi beraat eden Aziz Yıldırım’ı suçlu gösterme mahiyetindedir” dedi.


17 Ocak 2017 10:49

3 Temmuz şike operasyonunun adli emanette muhafaza edilen bazı kayıtları geçen hafta sosyal medyada yayılmış, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilerin telefon konuşmaları yılın ilk günü bir anda sosyal paylaşım sitelerinde gündem olmuştu.

Bunun üzerine, F.Bahçe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu ve İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, Youtube üzerinden yayınlanan videoların kaldırılmasına karar verdi. Ancak ses kayıtları bu kez de Twitter’dan servis edildi. Yıldırım da bir kez daha suç duyurusunda bulundu.

DURDURMA KARARI

Bu kez de İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, 5 Ocak’ta, kayıtlar için durdurma kararı verdi. Kararda şöyle denildi:

“Tapelerin servis edilmesi masumiyet karinesini ihlal edici, beraat eden kişinin (Aziz Yıldırım) kişilik haklarını ihlal edici ve toplum içinde suçlu gösterme mahiyetindedir. Linklerdeki yayın içeriğine erişimin engellenmesine karar vermek gerekmiştir.”

Kaynak: Hürriyet


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