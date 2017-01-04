04 Ocak 2017, Çarşamba
> Diğer Sporlar > Madalyaya doymuyor

Madalyaya doymuyor

MANİSA Yunusemre Belediyesporlu Sümeyye Kaya henüz iki yıllık judocu olmasına karşın katıldığı bölgesel ve ulusal yarışmalarda 24 madalya kazandı.


04 Ocak 2017 14:43


13 yaşındaki sporcu, bugüne dek 3 kez Türkiye şampiyonu ve 1 kez Türkiye ikincisi olduğunu, bölgesel turnuvalarda ise 20 kez kürsüye çıktığını belirterek, "İki yıldır judo yapıyorum. Eğlenceli ve zevkli olduğu için bu spor dalını seçtim. En büyük hedefim gelecekte ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek" dedi. Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Ali Atmaca ise Sümeyye Kaya'nın katıldığı hemen her turnuvada madalya kazandığını belirterek, "Sümeyye gerçekten çok yetenekli bir judocu. Güçlü ve son derece teknik. İleride milli takımın değişmez isimlerinden biri olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Etiket: Judo



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş Mitrovic'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş Mitrovic'i KAP'a bildirdi

Yeni transfer bugün İstanbul'a geliyor!

Yeni transfer bugün İstanbul'a geliyor!

Galatasaray, Mamadou Sakho transferinde sona geldi

Galatasaray, Mamadou Sakho transferinde sona geldi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri 4 Ocak

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri 4 Ocak


Fenerbahçe, Sunderland'ten Wahbi Khazri'yi istiyor
Beşiktaş, Matej Mitrovic işini 4.5 milyon Euro'ya bitirdi
Oğuzhan'dan transfer açıklaması!
Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu!
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş idmanında minikler sahada

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Beşiktaş Mitrovic'i KAP'a bildirdi


EN ÇOK OKUNANLAR
Çinliler, Podolski için Galatasaray'a Burak'ı teklif etti Çinliler, Podolski için Galatasaray'a Burak'ı teklif etti - Galatasaray'ın milyon Euro'lar beklediği Podolski transfe...
Galatasaray'dan geleceğe yatırım Galatasaray'dan geleceğe yatırım - Galatasaray, Vitesse'de forma giyen ve birçok takımın tal...
Yasin Öztekin için Vitor Pereira piyangosu Yasin Öztekin için Vitor Pereira piyangosu - Almanya'dan Kicker, 100 milyon Euro'luk transfer bütçesi ...
Beşiktaş, Robben için şartları zorladı ama... Beşiktaş, Robben için şartları zorladı ama... - Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, bir ay önce Arjen Robben...
Advocaat: Şampiyonluk için 18'de 15 galibiyet şart Advocaat: Şampiyonluk için 18'de 15 galibiyet şart - Yeni yıl tatili için Amsterdam'a gitmeden önce Başkan Azi...
10 milyon Euro sonrası Galatasaray'da Daniel Ayala sürprizi 10 milyon Euro sonrası Galatasaray'da Daniel Ayala sürprizi - Vitor Hugo teklifini getiren menajer Hacı Doğancı, Palmei...
''Türklerin yarısını versek Babel kalacaktı'' ''Türklerin yarısını versek Babel kalacaktı'' - Beşiktaş'ın Ryan Babel için ödeyeceği rakamlar tartışma k...
Chedjou için Galatasaray'a ''takas'' teklifi Chedjou için Galatasaray'a ''takas'' teklifi - Galatasaray'dan Aurelien Chedjou'yu isteyen Marsilya, sar...
Trabzonspor 2 transferi KAP'a bildirdi Trabzonspor 2 transferi KAP'a bildirdi - Trabzonspor kadrosuna kattığı 2 transfer Joao Pereira ve ...
Garry Rodrigues'in Galatasaray'a transferi hakkında şok iddia Garry Rodrigues'in Galatasaray'a transferi hakkında şok iddia - Adı günlerdir Galatasaray ile anılan Garry Rodrigues için...