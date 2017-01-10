10 Ocak 2017, Salı
> Galatasaray > Lukas Podolski için ''müjde'' gibi açıklama

Lukas Podolski için ''müjde'' gibi açıklama

Pekin Guoan takımının basın sorumlusu yapılacak transferler hakkında açıklamalarda bulundu.


10 Ocak 2017 01:05

Levent Nazifoğlu, Lukas Podolski "gitmek istiyor" diyor... Alman oyuncun menajeri Nassem Touihiri birşey yokmuş gibi davranıyor. Poldi için Guanzhou ve Shangia takımlarından açıklamalar geldi. Fakat Podolski'yi asıl isteyen Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Pekin Guoan...

Guoan takımının basın sorumlusu Şia Cun Ciang'a Tayvanlı arkadaşımız Bryant Mao aracılığıyla ulaştık. İşte Ciang'ın açıklamaları:

- Podolski için hem Galatasaray hem de menajeri ile görüşme halindeyiz. Takımı Podolski'yi satma konusunda istekli. Podolski'nin bazı çekinceleri var. O çekinceleri aşabileceğimizi düşünüyoruz.

- Burak Yılmaz'dan memnunuz. Türkiye'den kendisi için iki kez kiralama teklifi aldık. Reddettik. Kendisi Pekin'e alıştı. Gollerini bizim için atmaya devam edecek.

- Sneijder için Yılmaz'ı transfer ettiğimiz dönemde de temas kurmuştuk. Kendisi o dönemde de Pekin'e gelmeyi istememişti.

- İnan konusu Galatasaray yönetimin teklifi ile gündemimize geldi. Teklif aşamasına hiç geçmedik. Şu anda İnan'la ilgili bir düşüncemiz yok.

- Türkiye Ligi'nden Behiç için araştırmalarımız var. Kendisi için bir teklif sunmayı planlıyoruz. Şu an teklifimiz gelişme aşamasında.

- Fernandao, Quaresma, van der Wiel veya Emenike hiçbir zaman gündememizde olmadı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: podolski, galatasaray


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