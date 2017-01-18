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19 Ocak 2017, Perşembe
> Galatasaray > Lukas Podolski: 4 milyon Euro verin gideyim

Lukas Podolski: 4 milyon Euro verin gideyim

Lukas Podolski'den Galatasaray yönetimine sürpriz bir teklif geldi...


19 Ocak 2017 00:51

Lukas Podolski'den Galatasaray yönetimine sürpriz bir teklif geldi... Galatasaray'ın müşteri aradığı Çin'den, Arap ülkelerine kadar pek çok takıma teklif edilen Podolski, Levent Nazifoğlu ile yaptığı görüşmede masaya beklenmedik bir öneri koydu.

Sezon sonuna kadar 1.5 milyon Euro daha alacak olan Podolski önümüzdeki iki sezonda ise toplamda 5.3 milyon euro daha cebine koycak. Önümüzdeki 2.5 yılda toplamda 6.8 milyon Euro daha kazanacak olan Poldi, Nazifoğlu'na, Galatasaray'a 2.5 milyon euro'ya geldiğini hatırlattı.

Önümüzdeki dönemde alması gereken bu rakamın 2.8 milyon Euro'sundan vazgeçebileceğini söyledi. Galatasaray'dan sonra forma giyeceği tek takımın Köln olduğunu anlattı. 4 milyon Euro vermeyi kabul etmeleri durumunda hemen yarın Galatasaray'dan ayrılarak Köln'e imza atabileceğini söyledi.

Bild'in ilginç Vissel Kobe haberi

Galatasaray yönetimi Lukas Podolski'yi Vissel Kobe'nin istediğine dair haberler yaptırıyor ama Japonya'dan gelen haberler hiç de iç açıcı değil... çünkü bir dönem futbola Çinliler gibi milyon Euro'lar döken Japonlar tarz değiştirdi. Vissel'in Poldi'ye Galatasaray'da kazandığının 2 katını yani 6 milyon Euro teklif edildiği iddia edilmişti. Fakat Japon Ligi'nin hali hazırda en fazla kazanan oyuncusu Gençlerbirliği'nin sözleşmesini feshettiği ve Sagan Tosu'ya giden Mustafa El Kebir. El Kebir, Tosu'da 600 bin Euro'ya oynuyor. Kobe'nin en fazla kazanan ikinci oyuncusu 450 bin Euro ile Brezilyalı Nilton. Tüm takımın toplam futbolcu maaşlarının toplamı ise 2.8 milyon Euro.

Kaynak: Fotospor

Etiket: podolski, galatasaray



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