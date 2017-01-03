03 Ocak 2017 00:23

Fenerbahçe'nin Anadolu Efes'i 81-75 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Datome, yaşanan terör olaylarıyla ilgili bir soru üzerine İstanbul'da çok rahat olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"NE OLURSA OLSUN GEZMEYE DEVAM EDECEĞİM"

"Terör sadece İstanbul'un değil, dünyanın genel bir problemi. Bizim zaten gezmek için çok vaktimiz yok ama teröristlerin amacı da bizim özgürlüğümüzü kısıtlamak. Ben buna izin vermek istemiyorum, gezmeye devam etmek istiyorum. İstanbul çok güzel bir şehir, keşfedilecek çok yer var. İstanbul'da çok rahatım ve enerji bulduğum sürece de gezmeye devam edeceğim.

"ARKADAŞLARIM KORKUYOR"

Olan olaylar çok kötü, Türkiye adına çok kötü hissediyoruz. Maalesef Türkiye'nin dünyada kötü bir ünü var şu an. Halbuki ne kadar güzel bir ülke, hem kültür, hem tarih açısından. Bunu herkese anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlarım gelmek istiyor ama korktukları için gelemiyorlar. Umarım artık daha farklı şeyler olur, güzel şeyler olur ve bu kötü şeyler biter."