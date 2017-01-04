Luciano Narsingh, Galatasaray'ı açıkladı!

04 Ocak 2017 18:43

Devre arası transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray'da arayışlar sürüyor.

Garry Rodrigues transferini bitirme aşamasına gelen Sarı-Kırmızılılar, bir yandan da PSV'nin Hollandalı futbolcusu Luciano Narsingh'le olan temasını sürdürüyor.

Takımıyla birlikte İspanya'da 2. devre hazırlıklarını sürdüren 26 yaşındaki milli futbolcu, verdiği röportajda Swansea ve Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

''Hep birlikte neler olacağını göreceğiz'' diyen Narsingh, ''Umuyorum yakın zamanda bir sonuca varacağız. Transfer konusunda tedbirli davranmak en iyisi. Olmazsa takımımda forma giymeye devam edeceğim'' diye konuştu.

Luciano Narsingh kimdir?

Luciano Narsingh 13 Eylül 1990 yılında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da doğdu.

Her iki kanatta da forma giyebilen Hollandalı futbolcu, kariyerine Ajax altyapısında başladı.

Zeegburia ve Heerenveen alt yapılarında da oynayan 25 yaşındaki futbolcu, 2010 yılında Heerenveen A takımına alındı.

Forma giydiği iki sezon boyunca burada gösterdiği performansla dikkatleri çeken genç futbolcu 4.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında PSV Eindhoven'a transfer oldu.

Sağ ayağını etkili kullanan Narsingh, her iki kanatta da görev yapabiliyor.

1.78 boyunda ve 71 kilo ağırlığında olan Narsingh, geçtiğimiz sezon 40 maçta PSV forması giyerken, 9 gol 5 asist ile oynadı.