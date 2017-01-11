Lucescu'dan Alan Patrick mesajı: Alex kadar yetenekli

11 Ocak 2017 00:23

Mehmet Ekici'nin transferinin yüzde 85 oranında gerçekleşmeme ihtimali... Ndiaye için ağzı aranan Osmanlıspor'un 5-6 milyon Euro'dan kapıyı açması... Fenerbahçe'yi kiralama konusunda Shakhtar'la prensip anlaşmasına varılan Alan Patrick'e mahkum etti.

Brezilya'da yapılan araştırmalarda ''kalitesi'' hakkında çok iyi bilgiler gelmesine rağmen özel hayatındaki sıkıntılar yüzünden Dick Advocaat'ın mesafeli yaklaştığı Patrick için resmi hamlenin yapılması zorunluluğu doğdu.

Karavaev gibi kiralama bedeli ödenmeyecek olan Patrick'in kefili ise Mircea Lucescu... Rumen teknik adam 2011-12 sezonunda 4 milyon euro bonservis bedeliyle aldırdığı Brezilyalı oyuncu için kendisiyle temas kuran Hasan Çetinkaya'ya, ''Alex kadar yetenekli. Yeter ki oynatmayı başarabilin. Ben başaramadım'' mesajı verdiği de gelen bilgiler arasında.

Alan Patrick kimdir? Alan Patrick transfermarkt bilgileri?

25 yaşındaki Brezilyalı Alan Patrick, 2011 yılında Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Brezilya'da Internacional, Palmeiras gibi takımlarda kiralık forma giyen Alan Patrick, son olarak kiralık olarak Flamengo'nun formasını giydi.

Alan Patrick, kariyerinde 117 maça çıkarken, 21 gol atıp, 11 asist gerçekleştirdi. Alan Patrick, kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.

Alan Patrick'in güncel transfermarkt değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.