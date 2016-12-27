27 Aralık 2016, Salı
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Lucas Leiva İtalya yolcusu

İngiliz Premier Lig ekiplerinden Liverpool, bir dönem adı Galatasaray'la anılan oyuncusu Lucas Leiva'yı ara transfer döneminde Inter Milan'a kiralık gönderme kararı verdi. Bu sezon ligde Kırmızılı formayla sadece 3 maçın ilk onbirinde bulunan Leiva, toplamda 11 karşılaşmaya çıktı.


27 Aralık 2016 11:48


Takımın kötü gidişatından ötürü endişelenen Inter, çareyi orta sahasını yenilemekte buldu. 29 yaşındaki futbolcu için Merseyside ekibi ile masaya oturan Serie A takımı, yapılan görüşmelerin ardından olumlu sonuç aldı.

Kulüp, yaptığı açıklamada 2007'den bu yana Liverpool'lu olan, ancak Jürgen Klopp yönetiminde çok az forma şansı yakalayan Lucas Leiva'nın sezonun geri kalan kısmını Milano'da geçirmesi konusunda tarafların anlaştığını duyurdu.

Ancak konu ile ilgili Brezilyalı futbolcudan resmi bir açıklama gelmedi.



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