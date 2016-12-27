Lucas Leiva İtalya yolcusu

27 Aralık 2016 11:48

Takımın kötü gidişatından ötürü endişelenen Inter, çareyi orta sahasını yenilemekte buldu. 29 yaşındaki futbolcu için Merseyside ekibi ile masaya oturan Serie A takımı, yapılan görüşmelerin ardından olumlu sonuç aldı.

Kulüp, yaptığı açıklamada 2007'den bu yana Liverpool'lu olan, ancak Jürgen Klopp yönetiminde çok az forma şansı yakalayan Lucas Leiva'nın sezonun geri kalan kısmını Milano'da geçirmesi konusunda tarafların anlaştığını duyurdu.

Ancak konu ile ilgili Brezilyalı futbolcudan resmi bir açıklama gelmedi.