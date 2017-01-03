Lobide yine Galatasaray kazandı!

Ama bu sefer çok kısa yazacağım, çünkü konu çok net, detaya uzatmaya fazla gerek yok.

Gökmen Özdemir! Lig Tv'nin Yeni Haber Müdürü oldu..

Lig Tv kimdir? Futbolun Yayıncı Kuruluşu.. Yani sporla ilgili tüm yayıncılar içinde en ama en önemlisi..

Peki Gökmen Özdemir kimdir?

3 Temmuz tapelerinde, Fenerbahçe şampiyon olamasın diye Trabzonspor başkanı ile fikir alışverişi yaptığı telefon görüşmeleri, mahkeme kayıtları ile sabit olan, hasta Galatasaraylı, aynı zamanda bu tapelerden kanıtla en hafif tabiri ile ANTİ-FENERBAHÇELİ bir spor yazarı.

İşte lobi tam da budur;

Katar grubu olan BeIN Sports'a, yayıncı kuruluşun haber müdürünü, Gökmen Özdemir olarak seçtirebilmek..

Ve lobisizlik de işte tam olarak budur;

Yayıncı kuruluşun haber müdürünün, 3 Temmuz tapelerinde Fenerbahçe aleyhine çalışmalarda adı geçen Gökmen Özdemir olmasını bile engelleyememek..

Bir kez daha, atı alan Üsküdar’ı geçmişken, şimdi ortalığı ayağa kaldırır Fenerbahçe...

HADİ GEÇMİŞ OLSUN!

Not: Bu haber bana tam 10 gün önce gelmişti, biliyorum ki lobi yapması gerekenlere de en geç o gün gitmişti.