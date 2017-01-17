18 Ocak 2017, Çarşamba
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Lima'yı öneren menajere Aderlan Santos soruldu

Galatasaray'ın stoper listesine giren son isim Aderlan Santos oldu.


18 Ocak 2017 00:23

Galatasaray'ın stoper transferinde listeye girip çıkan isimler adeta baş döndürüyor... son olarak Çin'de yeni çıkan yabancı kuralının ardından Gil menajerler tarafından listeye dahil edilmişti. Kulübü Guangzhou'ya kiralama teklifi yapılmış, cevap bekleniyordu.

Fakat bu süreçte yönetim yine de boş durmuyor. Al Ahli'de forma giyen Lima'yı öneren Portekizli menajerle Valencia'da oynayan Aderlan Santos için ön görüşme yapıldı. Menajere Lima'yı yaşı nedeniyle düşünmedikleri ama Valencia'da forma bulamayan Aderlan için şartları öğrenmek istedikleri iletildi.

Portekizli menajerin Brezilyalı stoper için getireceği bilgiler beklenirken, sarı-kırmızılıların stoper mevkisi için sürpriz bir isme imza attıracağı konuşuluyor.

Aderlan Santos kimdir?

27 yaşındaki 1.92 boyundaki Aderlan, sağ ayağını kullanıyor. Valencia ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aderlan, geçtiğimiz yıl Valencia ile 29 maça çıktı ve 1 gol attı. Aderlan Santos bu sezon ise Valencia formasıyla 11 maça çıktı.

Aderlan Santos'un piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: aderlan santos, galatasaray


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