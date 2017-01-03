03 Ocak 2017, Salı
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Lig TV'den Mehmet Ekici için flaş iddia!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici ve kulübüyle büyük oranda anlaştı.


03 Ocak 2017 19:18


Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici ve kulübüyle büyük oranda anlaştı. 10 numara transferi için yıldız isim Sarı lacivertli ekibe çok yakın... 

İki kulüp el sıkışırken oyuncular da birkaç pürüz dışında imzaya yaklaştı. Transferin gecikmesinin arkasındaki neden ise Beşiktaş'ın devreye girerek Tolgay Arslan'ı Trabzonspor'a teklif ettiği gelen haberler arasında. Bu gelişme nedeniyle Trabzonspor cephesinin kafasının karıştığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Mehmet Ekici ile her konuda anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun da Trabzonspor yönetimine Fenerbahçe'de oynamak istediğini söylemesi bekleniyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki takasın birkaç gün içinde olumlu sonuçlanacağı gelen haberler arasında.

Sarı-Lacivertliler'in üzerinde yoğun çaba sarfettiği bir başka takviye ise 10 transferi. Sarı-Lacivertliler için son olarak Inter forması giyen Jovetic ismi ortaya atıldı.

İtalyan basını Jovetic'in Fenerbahçe'ye yakın olduğunu iddia etti.

Kaynak: Lig TV

Etiket: mehmet ekici, trabzonspor



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