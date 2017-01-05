05 Ocak 2017, Perşembe
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Lig TV'den Fenerbahçe için müthiş iddia

Fenerbahçe yönetiminin ve Dirk Advocaat'ın listesinin en üstünde Feyenoordlu Eljero Elia'nın isminin yer aldığı iddia edildi.


05 Ocak 2017 10:46


Fenerbahçe'de gözler 10 numara ve sol açık transferlerine çevrildi.

Lig TV'ye göre Fenerbahçe yönetiminin ve Dirk Advocaat'ın listesinin en üstünde Feyenoordlu Eljero Elia'nın isminin yer aldığı iddia edilirken, bu oyuncu için Hollanda Kulübü ile görüşmelere başlanacağı gelen haberler arasında.

Fenerbahçe Yönetimi'nin daha önce gündemlerine aldıkları Ben Arfa ve Memphis Depay'dan olumlu yanıt alamadıkları ve bu transferlerin dosyasının kapandığı öğrenildi.

Ayrıca yöneticilerin Emenike ve Van Der Wiel ile ilgili oyuncuların menajerleri ile görüştüğü ve kendilerine kulüp bulmaları gerektiğini ilettikleri belirlendi.

Elia kimdir?

29 yaşındaki Elia, Ajax altyapısı çıkışlı. Hollandalı oyuncu daha sonra ADO Den Haag, Twente, Hamburg, Juventus, Werder Bremen, Southampton ve Feyenoord gibi takımlarda forma giydi.

Feyenoord takımında forma giymeye devam eden Elia'nın takımıyla 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sol kanatta forma giyen Elia, bu sezon Feyenoord formasıyla 17 maça çıktı. Elia bu maçlarda 6 gol atıp, 5 asist gerçekleştirdi.

Kaynak: Lig TV

Etiket: elia, fenerbahçe



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