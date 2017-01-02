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Lig TV, Mehmet Ekici'nin yeni takımını açıkladı

Mehmet Ekici ve kulübü Trabzonspor'la her konuda anlaşan sarı lacivertliler, resmi imza için takasta kullanacakları Aatıf'ın ikna olmasını bekliyor.


02 Ocak 2017 20:27


Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe ile söz kestiği ve Trabzonspor Kulübü ile bağlarını tamamen kopardığı öğrenilirken, taraflardan gelecek anlaşma haberini beklediği ortaya çıktı.

Aatıf'ın da Trabzonspor'a gitmeyi kabul ettiği ancak Fenerbahçe'den ayrılış gerekçesi olarak belirttiği, düzenli oynayamama durumunun tekrar etmemesi konusunda Bordo Mavililerden garanti talep ettiği gelen haberler arasında.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Aatıf transferinde ısrarcı olduğu ve başka bir oyuncu takasına kesinlikle karşı olduğu öğrenildi.

Bordo Mavili Kulüp ve Aatıf arasında olumlu mesafe kat edildiği ve önümüzdeki günlerde imzaların atılmasının beklendiği bildirildi. Trabzonspor ile Aatıf arasındaki görüşmeleri uzaktan takip eden Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Ekici'yi resmen renklerine bağlamak için gelecek anlaşma haberini bekliyor.

Sarı Lacivertli yönetimin sözleşmesinin bitimine altı ay kalan Mehmet konusunda rahat ve bu transferi bitireceklerine inançlarının tam olduğu bildirildi.

Kaynak: Lig TV

Etiket: mehmet ekici, trabzonspor, fenerbahçe



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