24 Aralık 2016, Cumartesi
> Medipol Başakşehir > Lider Başakşehir'e Adanaspor freni!

Lider Başakşehir'e Adanaspor freni!

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Adanaspor ve Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Maçın uzatma dakikalarında Adanaspor'un mutlak gol pozisyonunu kurtaran Volkan Babacan, takımının adeta mağlubiyetini önledi ve çok önemli 1 puan kazandırdı.


24 Aralık 2016 19:32


Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir, 42. dakikada Attamah ile öne geçerken, Adanaspor 51. dakikada Magaye ile beraberliği yakaladı ve maç bu skorla bitti.

Başakşehir bu beraberliğin ardından ligde puanını 36'ya çıkardı. Adanaspor'un puanı ise 10 oldu.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Visca'nan ceza sahasına girerken düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Belezoğlu’nun şutunda top üstten auta çıktı.

21. dakikada sağ kanattan Ahmet Dereli’nin ortasında Magaye'nin vuruşunda defansa çarpan top dışarı çıktı.

32. dakikada Magaye’nin köşe atışında ceza sahası içinde Ramos’un kafa vuruşunda kaleci Volkan son anda topu kornere çeldi.

42. dakikada sol kanattan Visca’nın ortasında Adanaspor defansından dönen topa ceza yayı üzerinde Attamah'ın gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

51. dakikada Cem Özdemir’in yerden ortasında altı pasın içinde Magaye’nin vuruşunda meşin yuvarlık ağlara gitti. 1-1

60. dakikada Attamah’ın uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı.

70. dakikada Visca’nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek’in kafa vuruşunda top üst auta çıktı.

88. dakika Digao'nun ceza sahası dışından yerden sert şutunda Volkan Babacan uzanarak topun hakimi oldu.

90. dakika Magaye çalımlarla ceza alanına girerek topu Emre ile buluşturdu. Emre'nin şutunda kaleci Volkan kalesinden çıkarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Erhan Akbulut xx
Adanaspor: Hayrullah xx, Ramos xx, Ahmet Dereli xx (Uğur dk. 66 x) , Magaye xx (Edgar dk. 90+3 ?), Digao xx, Cem xx (Samican dk. 86 x), Renan Da Silva xxx, Renan Diniz xx, Didi xx, Koman xx, Bekir xx
Yedekler: İrfan, Ahmet Bahçıvan, Burak, Ömer, Edgar
Teknik Direktör: Serhat Galimane
Medipol Başakşehir: Volkan xxx, Uğur x (Stefano dk. 83 x), Emre xx, Epureanu xx, Visca xx, Mossoro xx, Mehmet x (Mustafa dk. 64 x) , Eren xx, Bekir xx, Attamah xx, Cengiz xx (Doka dk. 58 x)
Yedekler: Ufuk, Ferhat, Holmen
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Attamah (dk. 42) (Medipol Başakşehir), Magaye (dk. 51) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Epureanu, Emre (Medipol Başakşehir) Renan Diniz, İrfancan (Adanaspor)

Kaynak: A.A.

Etiket: adanaspor, başakşehir



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş - Gaziantespor | CANLI

Beşiktaş - Gaziantespor | CANLI

Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği!

Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği!

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Trabzon programı belli oldu

Fenerbahçe'nin Trabzon programı belli oldu


Galatasaray'da bir garip sakatlık durumu yaşanıyor
Gregory van der Wiel'den şok sözler
Beşiktaş yeni Atiba'yı arıyor!.. ilk aday Celis
Fenerbahçe'ye 6 ay içinde 25 milyon Euro gerekiyor
Semih'ten stoper transferine ilginç tepki
Süper Lig tarihinden bir ilk!

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Ryan Babel, Vodafone Arena'da


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de ilk hedef Taison Fenerbahçe'de ilk hedef Taison - Fenerbahçe Haziran 2017'de sözleşmesi sona erecek olan Ta...
Trabzonspor'dan Adebayor bombası! Trabzonspor'dan Adebayor bombası! - Emmanuel Adebayor'un menajerinden Muharrem Usta'ya: Samue...
Galatasaray, Douglao ile sözleşme mi imzalayacak? Galatasaray, Douglao ile sözleşme mi imzalayacak? - Akhisar'la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Dougla...
Fenerbahçe'ye 6 ay içinde 25 milyon Euro gerekiyor Fenerbahçe'ye 6 ay içinde 25 milyon Euro gerekiyor - UEFA'nın finansal fair-play kıskacı altında bulunan Fener...
Bilic önerdi, Beşiktaş Carroll'ı kiralıyor Bilic önerdi, Beşiktaş Carroll'ı kiralıyor - Fikret Orman, Slaven Bilic ile Londra'da buluştu. Hırvat ...
Trabzonspor, Gum transferini bitirdi Trabzonspor, Gum transferini bitirdi - Trabzonspor 30 yaşındaki stoper Gum'u kadrosuna katıyor.
Galatasaray'a Cardozo ve da Costa isimleri teklif edildi Galatasaray'a Cardozo ve da Costa isimleri teklif edildi - Daha önce Süper Lig'de forma giyen Oscar Cardozo ve Manue...
Cimbom'da Vagner Love krizi! Cimbom'da Vagner Love krizi! - Galatasaray'ın video analiz toplantısında ilginç bir olay...
Constant bir kez daha Beşiktaş'a önerildi Constant bir kez daha Beşiktaş'a önerildi - Trabzonspor'dan sorunlu bir şekilde ayrılan ve şu anda ku...
Salih Uçan'a Serie A'dan teklif Salih Uçan'a Serie A'dan teklif - Fenerbahçe'nin genç yıldızı Salih Uçan'ın Serie A'dan tal...