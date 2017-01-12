Levent Nazifoğlu'ndan transfer müjdesi

12 Ocak 2017 14:27

Galatasaray Kulübü Yöneticilerinden Levent Nazifoğlu, Garry Rodrigues’in imza töreninde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılı yöneticinin dikkat çeken açıklamaları şöyle :

''Garry Rodrigues'i almak için bayağı bir zorlandık. Kendisi de bu transferin gerçekleşmesi için çok gayret gösterdi."

“Ahmet Çalık ile ilgili resmi açıklamayı yapacağız.1-2 saat sonra olacak Borsaya bildirmek gerekiyor.”

"Podolski bizim oyuncumuz. Konya’ya da bizimle gelecek. Futbolcumuzla ilgilenenler var. Eğer transfer bitmezse bu konuyu kapatacağız.”

“Galatasaray, Ahmet Çalık sonrası transferi kapatmayacak. Chedjou ile de toplantı yaptık ve kendisine kararımızı ilettik. Daha önce söylediğimden farklı bir durum yok. Ayrıca Oyuncu alacağız ama şu anda yerini söyleyemem.”

"Lukas Podolski giderse diğer alternatiflere bakacağız. Ama transfer yapmak için transfer yapmayacağız."

“Riekerink ile ilgili, "Gidecek mi?" diye sorular sordunuz. Ben de sizlere, "Şu anda bu konuya bakmıyoruz, sene sonunda bu işe bakacağız" dedim. Atılan başlıklardan çok rahatsızım. Cımbızla bazı kelimeler seçiliyor. Bir sürü Galatasaray düşmanı geceler boyu bu konuyu tartıştı. Riekerink bu takımın antrenörüdür. Eleştirileri hep göğüsledim. Ben, "Riekerink ile uzun süre çalışmayacağız" demedim. Galatasaray sene sonundaki kriter şampiyonluktur ve takımın gelişim göstermesidir dedim. Camiayı günlerce konuşacak durumda bırakmamanızı rica ediyorum..”