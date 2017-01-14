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Levent Nazifoğlu: Podolski'nin her zaman kalmasını istedik

Galatasaray'da yönetici Levent Nazifoğlu, 1-0 kazandıkları Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.


14 Ocak 2017 21:43

Galatasaray'da yönetici Levent Nazifoğlu, 1-0 kazandıkları Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Levent Nazifoğlu, Podolski için, ''Podolski için Çin'in yaptığı teklif bizi ilgilendirmiyor. Biz her zaman kalmasını istedik. Ailesi Almanya'ya döndü. O yüzden sorunlarımız oldu. Podolski inandığımız bir futbolcu. Karakterli, lider bir futbolcu'' diye konuştu.

Ali Çamdalı'nın gördüğü kırmızı kart hakkında da konuşan Nazifoğlu, ''Bence çok itiraz etti. Bizim futbolcumuz Sneijder de itirazdan kart gördü ve cezalı duruma düştü. Hakemler böyle devam etmeli. Futbolcu itiraz etmemeli. Bu bütün takımlar için geçerli'' dedi.

Levent Nazifoğlu ayrıca bir transfer daha yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: levent nazifoğlu, galatasaray


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