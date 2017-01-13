13 Ocak 2017, Cuma
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Lens'in sözleri Sunderland'i kızdırdı!

Jeremanin Lens'in Sunderland için söylediği sözler İngiliz ekibinin teknik direktörü David Moyes tarafından çok sert karşılandı.


13 Ocak 2017 20:06

"Bonservisine sahip olan kulübü için sarf ettiği sözler utanç verici ve saygısızca" diyen Moyes, "Eğer gerçekten bunları söylediyse bu gerçekten utanç verici. Burada beraber oynadığı takım arkadaşları her hafta dar bir kadroyla ligde kalma mücadelesi veriyor" ifadelerini kullandı.

Lens iki gün önce basın mensuplarının sorularını yanıtlarken "Sunderland küme düşerse sözleşmende ayrılma opsiyonu var mı?" sorusuna muhattap olmuş ve şu cevabı vermişti: "Sözleşmem ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama dediğiniz gibi bir şey varsa birçok şey daha kolay olacaktır."

Bu sözlere oldukça sinirlenen David Moyes şu anda kulüpte hiç kimsenin onun geri dönmesini istemediğini söylerken, "Eğer sözleri doğruysa geri dönmesi çok zor. Onun için 13 milyon Pound ödedik. Onun kalitesini biliyorum. Takımdan ayrılırken onu bırakmak doğru mu diye sormuştum. Ama bazen böyle kararlar vermeniz gerekebilir. Ayrıldığında insanlar neden ondan kurtulmak istedin diye düşünmüş olabilirler. Kararı ben verdim çünkü ayrılmak istediğini ve ondan faydalanamayacağımızı düşündüm. Onunla çok fazla vakit geçiremedim. Geçen sezon çok fazla süre alamamıştı. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde tekrar Advocaat ile çalışmak istedi. Sözleşmesinde opsiyon yok, yazın geri dönecek" diye konuştu.

Etiket: Lens, Sunderland, Fenerbahçe


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