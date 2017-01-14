14 Ocak 2017, Cumartesi
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Lasme'den marihuana itirafı

Esrar’dan bir yıl men cezası alan eski Galatasaraylı Lasme: İnkar etmiyorum, oynadığım takımların çoğu haberdardı.


14 Ocak 2017 19:25

Geçen sezon Euro Cup şampiyonluğu yaşayan Galatasaray’ın en önemli isimlerinden biri olan Gabonlu basketbolcu Stephane Lasme, ‘yasaklı madde’ kullandığı gerekçesiyle aldığı bir yıl men cezası için, “Davama benzer olanlarda verilmiş cezalara bakıldığında, ceza işlenen suça uymuyor” dedi.

‘Marihuana performansı artırmaz’

Karar gazetesinden Hakan Akar’a verdiği röportajda, ‘marihuana’ kullandığını inkar etmediğini dile getiren Lasme, şunları söyledi: “Aslında, oynadığım takımların çoğu sezon arasındaki tercihlerimden haberdardı. Pek çok insan kenevirin sporcu sağlığına yararlı özelliklerinden habersiz ve ben onları eğitmek için burada değilim. Marihuana performansı artırmaz, ben daha önce yapılan her testi geçtim ama federasyon kararını verdi; bir yetişkin olarak yaptıklarımın sonuçlarına katlanıyorum.”
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‘Kendim ve ailem dışında kimseye zarar vermedim’

Kendisine verilen cezanın, işlenen suça uymadığını savunan Gabonlu basketbolcu, “Kariyerimde gerçek bir profesyonel ve kazanan biri olduğumu kanıtladım. Kendimin ve ailemin haricinde başka kimseye zarar vermedim, ne takıma ne de ligin itibarına… Neden bana bir sezon oynamama cezası verildi? Bunun cevabını gerçekten çok merak ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: Karar

Etiket: Lasme


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