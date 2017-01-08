08 Ocak 2017, Pazar
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Lander Kehinde, Elazığspor'da

TFF 1. Lig ekiplerden Elazığspor, 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Lander Kehinde ile sezon sonuna kadar anlaştı.


08 Ocak 2017 17:51

TFF 1. Lig’in 2. yarısında alt basamaklardan yukarı çıkmayı hedefleyen Elazığspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Dukla Prag’tan Aldin Cajic, Altınordu’dan Ozan Tahtaişleyen’le anlaşmaya varan bordo-beyazlı ekip, forvet için Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Fujairah’da forma giyen Lanre Kehinde ile anlaştı. Elazığspor Genel Koordinatörü Veysi Şimşek transferi doğrulayarak, genç oyuncunun çarşamba günü Elazığspor kampına katılacağını belirtti. Adana Demirspor’un talip olduğu Nijeryalı ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Lanre Kehinde kimdir?

1994 Nijerya Lagos doğumlu olan Kehinde, futbol hayatına ülkesinin Kwara United takımında başladı. 2012-2013 sezonu başında İsrail devi Maccabi Tel Aviv’e transfer olan 1.94 boyunda Kehinde, İsrail’de Hakoah Amidar, Hapoel Afula ve Hapoel Kfar Saba gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi. Bu sezon başında transfer olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ekibinde forma şansı bulamayan Kehinde, kariyeri boyunca 86 resmi maça çıktı ve 33 gol attı.

Kaynak: İHA

Etiket: Lander Kehinde


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