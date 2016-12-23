Kvitova: "Kendimi kurban olarak görmüyorum"

23 Aralık 2016 18:23

Evinde bıçaklı saldırıya uğradıktan sonra elinden yaralanan Petra Kvitova, sol elini ve parmaklarını hareket ettirebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Ünlü tenisçi, yara aldığı elinde his kaybı olmamasını "alabileceği en harika yeni yıl hediyesi" olarak niteliyor.

26 yaşındaki sporcu, geçtiğimiz salı günü Çek Cumhuriyet'indeki evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Kvitova; "Başıma gelenler oldukça korkutucu, ama artık asla geriye bakmıyorum. Kendimi bir kurban olarak görmüyorum ve üzülmüyorum. Bundan sonra tüm enerjimi iyileşmek için harcayacağım. Bir an önce tenise dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.