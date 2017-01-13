13 Ocak 2017, Cuma
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''Kulübümüz için harika bir galibiyet aldık''

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında İspanya'nın Baskonia takımını 98-89 mağlup eden Darüşşafaka Doğuş'ta başantrenör David Blatt, harika bir galibiyet aldıklarını söyledi.


13 Ocak 2017 00:01

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Blatt, "Kulübümüz için harika bir galibiyet aldık. Çok iyi bir takımı yenmeyi başardık. İlk maçta yapamadığımız bir şeyi yaptık ve topu boyalı alana sokmayı başardık. Bunun için gereken her şeyi yaptık. Yüksek tempoyla oynadık, topu iyi dolaştırdık. Bu, yüksek skorlu galibiyetin anahtarı oldu." diye konuştu.

Attığı 29 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olan Bertans'tan övgüyle söz eden deneyimli başantrenör, "Bertans takımı için oynayan ve doğru işleri yapan bir oyuncu. Bugün harika destek verdi." dedi.

Darüşşafaka Doğuş basketbolcularından Bertans ise önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak "Bizim için kazanmak çok önemliydi. Kazanmak istiyorduk. Bunun için sağlam durduk ve önemli bir galibiyet aldık. Baskonia, hızlı oynayan bir takım ama savunmaya geri dönmekte zorluk çekiyorlar. Bunu iyi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

"Dörtlü Final, İstanbul'da oynanmalı"

David Blatt, Dörtlü Final'in İstanbul'da düzenlenmesi ile ilgili olarak endişelerini dile getiren basketbolcular olduğunun hatırlatılması üzerine "İnsanlık dışı kişilerin tehditlerinin olmadığı bir yer yok. Dörtlü Final nerede oynanmalı, Fransa'da ya da Almanya'da mı? Dörtlü Final, İstanbul'a verildi ve burada oynanmalı. Eninde sonunda spor kazanmalı." şeklinde yorumda bulundu.

Etiket: Darüşşafaka


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