26 Aralık 2016 00:51

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, başvuru rakamlarına ilişkin, "İl kotalarına göre 15 bin KOBİ'nin 50 bin liralık faizsiz kredi alabileceği destek programına, 3 gün içinde toplamda 244 bin 980 kredi faiz başvurusu yapıldı. Söz konusu 50 bin lira kredi faiz desteği, 2016 bütçesinden kullandırılacağı için süre uzatımına gidilmedi, ancak KOSGEB veri tabanına kayıt yaptıran ve beyanname güncelleyen KOBİ'ler, 2017 desteklerinden daha rahat ve hızlı bir şekilde faydalanabilecek." dedi.

Başvuruların alınmasının ardından değerlendirme sürecinin başladığını belirten Özlü, değerlendirmelerin nasıl yapılacağıyla ilgili olarak da "Başvuruda bulanan işletmelerin sıralaması, yazılımla otomatik yapılacak. Her il için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre il kotası belirlenecek. İşletmeler ölçeklerine göre 'mikro, küçük, orta' olarak sıralanacak." ifadesini kullandı.



KOBİLER KREDİLERİ NE ZAMAN KULLANABİLECEK?

İşletmelerin ölçeğine göre yapılan değerlendirmede, KOBİ'ler arası sıralamanın eşit olması halinde nasıl bir yol izleneceğini de anlatan Özlü, "KOBİ bilgi beyannamesinde yer alan yıllık iş birimi sayısı fazla olan işletmeler, bu veriye göre yıllık iş birimi sayısının eşit olması halinde de KOBİ bilgi beyannamesinde yer alan net satış hasılatı yüksek olan işletmeler lehine sıralama yapılacak. Büyük ölçüde mikro işletmeler desteklenecek. Puanlama kriterlerine göre, üretime ve istihdama katkı sağlayan işletmelere öncelik verilecek." değerlendirmesinde bulundu.