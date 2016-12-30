Konyaspor'da 2 puanlık düşüş

30 Aralık 2016 14:42

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Spor Toto Süper Lig'in 16 haftasında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 24 puan toplayan Atiker Konyaspor, 26 puan aldığı geçen sezonun gerisine düştü.

Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünü 24 puanla yedinci sırada bitiren yeşil-beyazlı takım, geçen sezonun aynı dönemine göre puan olarak geride kaldı. 2015-2016'ya göre Konya ekibi, bu sezon 2 puanlık düşüş yaşadı. Yeşil-beyazlılar, 2015-2016 sezonunun 16. haftasını 26 puanla yine yedinci sırada tamamlamıştı.

Konya ekibi, geçen sezon 16 maçlık performansa göre 1 gol fazla atarken, kalesinde 4 gol daha az gördü.

- En golcüsü Bajic

Atiker Konyaspor'un ligin ilk bölümünde en golcü ismi Bosna Hersekli oyuncu Riad Bajic oldu.

Bajic, 8 kez fileleri havalandırırken, ligde 10 golü bulunan Cenk Tosun'un ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor.

Ömer Ali Şahiner ile Jagos Vukovic ise üçer golle skora katkı yapan diğer isimler olarak öne çıktı.

- En istikrarlıları Serkan Kırıntılı ve Skubic

Aykut Kocaman'ın takımında en istikrarlı isimler ise kaleci Serkan Kırıntılı ile sağ bek Nejc Skubic olarak kayıtlara geçti.

Serkan, ligin ilk bölümünde oynanan 16 maçın tamamında 90 dakika kalesini korudu.

Skubic ise 16 maçın sadece birinde 9 dakika oyunda olmadı. Ligin 5. haftasında Trabzonspor maçında ilk 11'de başlayan Sloven futbolcu, müsabakanın 81. dakikasında yerini Volkan Fındıklı'ya bırakmıştı.

- 16 maçta 1 kırmızı kart

Atiker Konyaspor, 16 maçta 1 kez sahada 10 kişi kaldı.

Bajic, ligin 13. haftasında karşılaştıkları Aytemiz Alanyaspor maçının 38. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Atiker Konyaspor bu maçta Akdeniz temsilcisini 3-2 yendi.

Takımın en fazla sarı kart gören ismi ise 5 kezle kaptan Ali Çamdalı oldu.

- Kulüp tarihinde ilkleri ve rekorları yaşadı

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki yeşil-beyazlılar, 2016'nın bir bölümünü de kapsayan geride kalan 2015-2016 sezonunda 66 puanla kulüp tarihinde en fazla puanını topladı.

Konyaspor'un, Süper Lig'de bundan önce en çok puan topladığı sezon, 46 puanla yine Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğü dönemleri olan 2005-2006 ile 2014-2015 olmuştu.

Geçen sezonu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada tamamlayan Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne direkt gruplardan katılma hakkı elde etti. Yeşil-beyazlılar, Avrupa kupalarında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Belçika'dan Gent ve Portekiz temsilcisi Braga ile H Grubu'nda karşılaştı.

Konya ekibi, Shakhtar Donetsk karşısında 15 Eylül Perşembe günü çıktığı müsabakada, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş oldu. Atiker Konyaspor ilk golünü Braga karşısında atarken, yine ilk puanını Portekiz ekibinden aldı.

2015-2016 sezonunu 19 galibiyetle tamamlayan Konya ekibi, 26 yıl sonra 14 galibiyetli sezonunu geçerek kulüp rekorunu kırdı. En son 1988-1989 sezonunda 14 galibiyeti bulunan yeşil-beyazlılar, bir sezonda en fazla galibiyete ulaştığı döneme imza attı.