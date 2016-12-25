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Konyaspor'a Akhisar darbesi!

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor’u 1-0 mağlup etti.


25 Aralık 2016 18:02


Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar 

9. dakikada Atiker Konyaspor atağında Skubic’in pasında altıpasın hemen önünde topa hareketlenen Mehmet’in müsait pozisyondaki zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

18. dakikada kontratakla kendi sahasından çıkan Konyaspor’da Bajic’in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer Ali’nin şutunda, son olarak topu önüne yatan savunmada Caner, meşin yuvarlağın filelere gitmesini önledi.

31. dakikadan Ömer Ali’nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Bajic’in kafa vuruşunda kaleci Bora son anda uzanarak meşin yuvarlağı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

33. dakikada sol kanattan Ömer Bayram’ın ortasında savunmayı aşan top arkada Onur’un önünde kaldı. Onur’un ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

71. dakikada rakibiyle girdiği kafa topunda meşin yuvarlağı önüne indiren Vaz Te’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Serkan, son anda uzanarak topu kornere çeldi.

75. dakikada ceza sahası yayı içerisinde Vaz Te’nin pasıyla topla buluşan Rodallega’nın sert vuruşunda kaleci Serkan iki hamlede topu kontrol etti.

82. dakikada sağ kanattan Ömer Bayram’ın kullandığı korner atışında altıpas içerisinde iyi yükselen Vaz Te’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

88. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Muğdat, topu daha müsait pozisyonda arkadaşı Vaz Te'nin önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda Atiker Konyaspor savunması son anda araya girerek, topun boş kaleye gitmesini önledi.

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Asım Yusuf Öz xx
Akhisar Belediyespor: Bora xxx, Lopes xx, Orhan xx, Caner xx, Ömer Bayram xx, Custodio xx, Sissoko xx, Onur x (Vaz Te dk. 65 xxx), Aykut xx, Özer x (Muğdat dk. 76 xx), Rodallega xx (Soner dk. 90+1 ?)
Yedekler: Fatih, Nguemo, Serdar, Kadir
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic x, Jonsson x, Vukovic x, Mehmet xx, Ali Çamdalı xx, Volkan xx, Ömer Ali xx, Milosevic xx (Halil İbrahim dk. 89 ?), Hadziahmetovic xx (Rangelov dk. 46 xx), Bajic x (Hora dk. 76 xx)
Yedekler: Kaya, Ali Turan, Mbamba, Vedat
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gol: Vaz Te (dk. 82) (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Orhan, Sissoko, Vaz Te (Akhisar Belediyespor), Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor)

Kaynak: İHA

Etiket: akhisar, atiker konyaspor



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