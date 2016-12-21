Konyaspor kupa maçlarında galibiyeti unuttu!

21 Aralık 2016 15:40

Aykut Kocaman yönetiminde geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Atiker Konyaspor, Avrupa macerasında istediği sonuçları alamamıştı. Yeşil-beyazlılar Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçın 5'ini kaybederken, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Konyaspor bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada ise 1 galibiyet, 2 de beraberlik aldı.

A.Konyaspor'un Kupa Karnesi

Avrupa Ligi

Konyaspor 0 - 1 Shakhtar

Gent 2 - 0 Konyaspor

Konyaspor 1 - 1 Braga

Braga 3 - 1 Konyaspor

Shakhtar 4 - 0 Konyaspor

Konyaspor 0 - 1 Gent

Türkiye Kupası

Kızılcabölük 0 - 4 Konyaspor

Konyaspor 0 - 0 Trabzonspor

Gümüşhane 1 - 1 Konyaspor