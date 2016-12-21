Konyaspor kupa maçlarında galibiyeti unuttu!

Aykut Kocaman yönetiminde geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Atiker Konyaspor, Avrupa macerasında istediği sonuçları alamamıştı. Yeşil-beyazlılar Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçın 5'ini kaybederken, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Konyaspor bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada ise 1 galibiyet, 2 de beraberlik aldı.
A.Konyaspor'un Kupa Karnesi
Avrupa Ligi
Konyaspor 0 - 1 Shakhtar
Gent 2 - 0 Konyaspor
Konyaspor 1 - 1 Braga
Braga 3 - 1 Konyaspor
Shakhtar 4 - 0 Konyaspor
Konyaspor 0 - 1 Gent
Türkiye Kupası
Kızılcabölük 0 - 4 Konyaspor
Konyaspor 0 - 0 Trabzonspor
Gümüşhane 1 - 1 Konyaspor