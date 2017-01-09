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Konyaspor, Fofana ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Konyaspor, Fildişi Sahili asıllı sol kanat oyuncusu Moryke Fofana ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.


09 Ocak 2017 20:18

Konyaspor, Fildişi Sahili asıllı sol kanat oyuncusu Moryke Fofana ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında düzenlenen imza törenine ilişkin haber kulübün resmi internet sitesinden paylaşıldı. Törende konuşan kulüp başkanı Ahmet Şan, Moryke Fofana'yı Norveç'in Lilleström takımında oynarken takip etmeye başladıklarını ve 2 senedir oyuncuyu izlediklerini belirtti. Ahmet Şan, "Kendisi ile bugün 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Her iki tarafa da hayırlı olsun. İnşallah takımımızın sezonun ikinci devresindeki başarısına katkı sağlar" diye konuştu.

Transferin gerçekleşmesinde emeği geçen başkan, kulüp yöneticileri ve menajerleri olmak üzere herkese teşekkür eden Moryke Fofana, sözlerine şöyle devam etti: "Takıma çabuk uyum sağlamak istiyorum. Ben dışarıda konuşmak yerine sahada konuşmak istiyorum. Elimden geleni yaparak herkesi mutlu edeceğime inanıyorum. İlk önce hocamla ve oyuncu arkadaşlarımla tanışmak istiyorum. Ben buraya zaten Allah'ın izniyle takıma katkı sağlamak için geldim. Galatasaray maçı önemli. İnşallah o maçı kazanırız. Ama her maça da aynı ciddiyetle çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Konuşmaların ardından 25 yaşındaki oyuncu kendisini 2,5 yıllığına Konyaspor'a bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı. Fofana daha sonra 21 numarayı giyeceği yeşil-beyazlı formayla objektiflere poz verdi.

Kaynak: İHA

Etiket: atiker konyaspor


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