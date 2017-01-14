Konyaspor - Galatasaray / işte muhtemel 11'ler...

14 Ocak 2017 13:32

Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray sezonun ikinci yarısına Atiker Konyaspor maçıyla başlıyor. Sarı-kırmızılı takımda bu önemli maç öncesinde eksiklerin çokluğu göze çarpıyor. Sezonu 33 puanla liderin 3 puan gerisinde tamalayan Cimbom rakibini yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Atiker Konyaspor ise ilk yarıyı 24 puanla 7. sırada tamamlamıştı.

Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 14 Ocak Cumartesi günü saat saat 19.00'da başlayacak mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Yasin, Bruma ve Chedjou cezalı

Galatasaray'da kart cezalısı olan Yasin Öztekin, Armindo Bruma ve Aurelien Chedjou, Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı takımın Tuzlaspor ile yaptığı Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Yasin Öztekin ve Chedjou cezalı duruma düşmüştü. Gördüğü kırmızı kart nedeniyle kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen Yasin Öztekin ile yeni dönemde kadroda düşünülmeyen Chedjou, Atiker Konyaspor maçının kadrosunda yer almayacak.

Bruma, ligin 16. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında, bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı olmuştu.

Galatasaray'da tedavisi tamamlanan ancak henüz hazır durumda olmayan Tolga Ciğerci de maçta forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Luis Cavanda ile kaleciler Cenk Gönen ve Eray İşcan da müsabakanın kadrosunda bulunmayacak.

Rodriguez ilk maçına çıkacak

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, Atiker Konyaspor karşısında ilk resmi maçına çıkacak.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in, kanat oyuncuları Yasin Öztekin ve Bruma'nın yokluğunda Rodrigues'e ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

Muslera özel eldivenle mücadele edecek

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, parmağındaki sakatlık nedeniyle Atiker Konyaspor maçında özel eldivenle mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımın Antalya'da yaptığı hazırlık kampında sol el serçe parmağı kırılan Uruguaylı kaleci, kendisi için hazırlanan özel eldivenle sahaya çıkacak. Cenk Gönen ve Eray İşcan'ın sakat olması nedeniyle sarı-kırmızılı takımın yedek kalecisinin, altyapıda oynayan 17 yaşındaki Batuhan Ahmet Şen olması bekleniyor.

Sneijder ve De Jong ceza sınırında

Galatasaray'da Hollandalı futbolcular Wesley Sneijder ve Nigel de Jong, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde üçer sarı kartı bulunan iki futbolcu, Atiker Konyaspor maçında da kart görürse 18. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek.

31. randevu

Atiker Konyaspor ile Galatasaraya bu akşam yapacakları maçla lig tarihinde 31. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 30 lig maçından 23'ünü Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Sarı-kırmızılıların 63 golüne, yeşil-beyazlılar 17 golle yanıt verebildi. Geçen sezon Galatasaray, deplasmanda 4-1 galip geldi, İstanbul'daki müsabaka golsüz sona erdi.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Ali Çamdalı, Volkan, Ömer Ali, Bajic, Rangelov

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakab, Carole, De Jong, Selçuk, Josue, Linnes, Sneijder, Eren