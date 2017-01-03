03 Ocak 2017 00:20

Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ahırlı ve Seydişehir İlçeleri'nde okullar yarın tatil edilirken, Meram, Selçuklu, Hadim ve Taşkent İlçeleri'nde taşımalı sistemle eğitime yarın olmak üzere 1 gün verildi.

İŞTE VALİLİKTEN GELEN O AÇIKLAMA

Valiliğimizce kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 03.01.2017 (Salı) tarihinde İl merkezinde (Meram Karatay Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli tüm okullar bir gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca İl genelinde tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 03.01.2017 (Salı) tarihinde Hamileler ve Engellilerde bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır.

Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarımızdadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Soğuk hava ve yağışın etkili olduğu Konya'da yarın da 3 Ocak 2017 Salı Meteoroloji'nin tahminlerine göre kar yağışı etkili olacak. Konya'daki öğrenciler yarın okullar tatil olacak mı? Okullara kar tatili var mı? sorularının cevabını İnternetten araştırmaya başladı. Konya'da yarın hava sıcaklığı -4 derecede olacak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinde ise yoğun sis var. Meteoroloji'den Konya'da buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı. Rüzgar ise değişik yönlerden hafif olarak esecek. Yarın kar yağışının etkili olacağı Konya'da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 2°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISTANBUL °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAKARYA °C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -1°C Çok bulutlu

IZMIR °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, gece saatlerinde batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta'nın güney kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (76-100 mm.), Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde (700 m. rakım üzerinde) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanmave don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor

ANTALYA °C, 13°C Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ISPARTA °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler güney kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

OSMANİYE °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve yağmur şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, doğusu ile Ankara çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yağış almayan yerlerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor

ANKARA °C, -1°C Çok bulutlu, ilk saatlerde kar yağışlı

KARAMAN °C, 0°C Çok bulutlu

KONYA °C, -1°C Çok bulutlu SİVAS °C, 2°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BARTIN °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu

BOLU °C, 1°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 1°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Sinop, Amasya ve Tokat ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, 2°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceğ tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 2°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceğ tahmin ediliyor.

SAMSUN °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yağmurlu geçmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARDAHAN °C, -9°C Parçalı ve çok bulutlu

ELAZIĞ °C, 8°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 0°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı IĞDIR °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Gaziantep, Batman, Kilis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor, Yağışların; Gaziantep ,Kilis ve Batman çevrelerinde yağmurlu, Siirt ve Adıyaman çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 8°C Çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 10°C Çok bulutlu Ş

ŞANLIURFA °C, 9°C Çok bulutlu