24 Aralık 2016, Cumartesi
> Spor Magazin > Komadan çıktı, ilk kez konuştu!

Komadan çıktı, ilk kez konuştu!

Kamerunlu eski futbolcu Song: "Gerçekten çok uzaklardan geri geldim. Komadan çıktığımda 60 kiloydum"


24 Aralık 2016 15:42


Beyin kanaması geçiren Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Kamerunlu Rigobert Song, komadan çıktıktan sonra ilk kez konuştu.

Fransa'nın L'Equipe gazetesine açıklamalarda bulunan Song, "Gerçekten çok uzaklardan geri geldim. Komadan çıktığımda 60 kiloydum. Benim gibi iyi sağlam fizik gücüne sahip bir insan nasıl bu hale gelebilir?" ifadelerini kullandı.

Hastanede rehabilitasyon süreci boyunca diğer hastalara yardım ettiğini anlatan Kamerunlu futbolcu, "Onların neler hissettiğini çok iyi biliyor ve tekerlekli sandalyedeki insanlara sürekli cesaret vermeye çalışıyordum.'' dedi.

40 yaşındaki eski futbolcu Song, ekim ayında evinde geçirdiği beyin kanamasının ardından komaya girmiş ve 2 gün boyunca komada kalmıştı.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ve West Ham United'ın formalarını giyen deneyimli savunma oyuncusu, 2004-2008 yıllarında Galatasaray, 2008-2010 yıllarında ise Trabzonspor'un başarısı için mücadele etmişti.

Kamerun Milli Takımı'nda 137 kez forma giyen Song, 2000 Sidney Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya sevinci yaşamıştı.

Etiket: Kamerun, Song



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği!

Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği!

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Trabzon programı belli oldu

Fenerbahçe'nin Trabzon programı belli oldu

Galatasaray'da bir garip sakatlık durumu yaşanıyor

Galatasaray'da bir garip sakatlık durumu yaşanıyor


Gregory van der Wiel'den şok sözler
Beşiktaş yeni Atiba'yı arıyor!.. ilk aday Celis
Fenerbahçe'ye 6 ay içinde 25 milyon Euro gerekiyor
Semih'ten stoper transferine ilginç tepki
Süper Lig tarihinden bir ilk!
Beşiktaş - Gaziantepspor / muhtemel 11'ler...

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Beşiktaş'ın yeni transferi Babel İstanbul'da


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de ilk hedef Taison Fenerbahçe'de ilk hedef Taison - Fenerbahçe Haziran 2017'de sözleşmesi sona erecek olan Ta...
Trabzonspor'dan Adebayor bombası! Trabzonspor'dan Adebayor bombası! - Emmanuel Adebayor'un menajerinden Muharrem Usta'ya: Samue...
Galatasaray, Douglao ile sözleşme mi imzalayacak? Galatasaray, Douglao ile sözleşme mi imzalayacak? - Akhisar'la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Dougla...
Bilic önerdi, Beşiktaş Carroll'ı kiralıyor Bilic önerdi, Beşiktaş Carroll'ı kiralıyor - Fikret Orman, Slaven Bilic ile Londra'da buluştu. Hırvat ...
Fenerbahçe'ye 6 ay içinde 25 milyon Euro gerekiyor Fenerbahçe'ye 6 ay içinde 25 milyon Euro gerekiyor - UEFA'nın finansal fair-play kıskacı altında bulunan Fener...
Galatasaray'a Cardozo ve da Costa isimleri teklif edildi Galatasaray'a Cardozo ve da Costa isimleri teklif edildi - Daha önce Süper Lig'de forma giyen Oscar Cardozo ve Manue...
Trabzonspor, Gum transferini bitirdi Trabzonspor, Gum transferini bitirdi - Trabzonspor 30 yaşındaki stoper Gum'u kadrosuna katıyor.
Cimbom'da Vagner Love krizi! Cimbom'da Vagner Love krizi! - Galatasaray'ın video analiz toplantısında ilginç bir olay...
Constant bir kez daha Beşiktaş'a önerildi Constant bir kez daha Beşiktaş'a önerildi - Trabzonspor'dan sorunlu bir şekilde ayrılan ve şu anda ku...
Babel'in transferi soru işaretlerini beraberinde getirdi Babel'in transferi soru işaretlerini beraberinde getirdi - İşte Beşiktaş'ın Deportivo'dan transferi Ryan Babel ile i...