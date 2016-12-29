29 Aralık 2016 00:04

Galatasaray'da bu sezon sakatlıktan kurtulup, forma bulamayan Kolbeinn Sigthorsson için kötü haber geldi.

Fransız Nantes kulübünün yetkilileri Kolbeinn Kolbeinn Sigthorsson'un devre arasında geri dönüşü için kapıları kapattı. Presse Ocean'a konuşan Nantes yetkilisi, ''Kiralama anlaşması sezon sonuna kadar'' diyerek İzlandalı ismin dönmesinin istemediklerini açıkladı.

Bilindiği üzere Galatasaray'ın performansından memnun kalmadığı Kolbeinn Sigthorsson ile devre arasında yollarını ayırması gündeme gelmişti.

Galatasaray, Eduardo Vargas ile görüşüyor

Galatasaray'da Kolbeinn ve Podolski'nin durumuna göre transfer edilecek olan Eduardo Vargas için temaslarını kesmediği öğrenildi. Şili'den Bio Bio, Galatasaray'ın Eduardo Vargas için en önemli opsiyon olduğunu belirtti.