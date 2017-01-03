Kolbeinn Sigthorsson bilmecesi!

03 Ocak 2017 18:33

Galatasaray bir dakika bile oynatamadığı Kolbeinn Sigthorsson ile yolları ayırdı. İzlandalı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Nantes kulübünün Başkanı Waldemar Kita'dan ilginç bir açıklama geldi.

Kita, L'Equipe'e "Hâlâ iletişim kuramıyoruz; ne Galatasaray'la, ne oyuncuyla... Sigthorsson'un nerede olduğunu bilmiyorum. Galatasaray'la birlikte hazırlandı. O bizimle ne yapmak istediğiyle ilgili konuşmalı. Türkiye'de güvenlik nedeniyle kalmak istemediğini duydum. Bu mantıklı ama bana bildirmeli" dedi. Başkan ayrıca Kolbeinn için yeni bir kiralamanın gündeme geleceğini açıkladı.

Bursaspor talip oldu!

Bu arada Kolbeinn Sigthorsson'a Bursaspor talip olmuştu. Kolbeinn Sigthorsson'un sağlık raporlarından sonra Bursaspor'un İzlandalı oyuncu için harekete geçmesi bekleniyor.