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Kocasını futbolcuyla mı aldatıyor?

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın, kocası Kanye West'i Amerikan futbolcusu Marquette King ile aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.


01 Ocak 2017 19:04


RadarOnline.com'un haberine göre ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian ile şarkıcı kocası Kanye West'in evlilikleri aldatma iddiasıyla yıkılmanın eşiğine geldi.

36 yaşındaki Kardashian'a yakın bir kaynağın iddiasına göre; Kanye West, karısının Amerikan futbol ligi takımlarından Oakland Raiders'ın ünlü oyuncusu Marquette King ile kendisini aldattığından şüpheleniyor.

'Terez Owens' spor haber sitesinde geçen hafta yayınlanan ve tartışma yaratan haber daha sona siteden kaldırıldı. Kardashian'ın basın sözcüsü, 28 yaşındaki futbolcu Marquette King ile ünlü yıldızın ilişkisi olduğu iddialarını yalanladı.

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Etiket: kim kardashian



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