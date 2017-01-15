Kjaer yoksa Fenerbahçe kazanamıyor

15 Ocak 2017 22:20

Fenerbahçe, Simon Kjaer'in olmadığı maçları kazanamıyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle 2-2 berabere biten Adanaspor maçında forma giyemeyen Kjaer, bundan önce de iki lig maçında forma giymemişti.

Fenerbahçe, Simon Kjaer'in forma giydiği 14 lig maçında 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kjaer'in oynadığı karşılaşmalarda maç başına gol ortalaması 2.4 olan Fenerbahçe'nin kazanma oranı ise yüzde 64.3 olarak belirlendi.

Fenerbahçe, Simon Kjaer'in oynamadığı 3 maçta ise hiç galibiyet alamadı. Fenerbahçe, Kjaer'in yokluğunda 2 kez kaybetti ve 1 kez berabere kaldı. Bu üç maçta 0.7 gol ortalaması yakaladı.

Bilindiği üzere Simon Kjaer'in adı sık sık Chelsea ile de anılıyor.